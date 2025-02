Topo Gigio, dopo Sanremo 2025 è pronto un musical

La storia di Topo Gigio diventa un musical!

Topo Gigio è stato uno dei protagonisti di Sanremo 2025 insieme a Lucio Corsi ci ha regalato un duetto poetico (ne abbiamo scritto qui), la cover Nel blu dipinto di blu è uscita ieri e adesso arriva nei migliori Teatri d’Italia, con il musical scritto da Maurizio Colombi.

La storia di Topo Gigio: da icona televisiva a protagonista del musical

Nato nel 1959 dalla creatività di Maria Perego, con la collaborazione di Federico Caldura e del regista Guido Stagnaro, Topo Gigio è un piccolo topo antropomorfo che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La sua prima apparizione avvenne nella trasmissione televisiva Serata di Gala, dove il personaggio, animato con maestria, mostrava una personalità dolce e ingenua, caratteristiche che lo resero immediatamente amato dal pubblico.

Curiosamente, la prima voce di Topo Gigio fu quella del celebre cantautore Domenico Modugno, che contribuì a dare al personaggio un’intonazione unica e riconoscibile. Successivamente, a partire dal 1961, la voce passò a Peppino Mazzullo, che divenne il doppiatore storico del topo per oltre quarantacinque anni, incidendo anche numerosi dischi con la sua inconfondibile timbrica.

Il successo di Topo Gigio non si limitò all’Italia. Negli anni ’60, il personaggio divenne una presenza regolare nel celebre The Ed Sullivan Show negli Stati Uniti, aumentando la sua popolarità a livello internazionale. Nel corso degli anni, Topo Gigio è stato protagonista di numerosi programmi televisivi (in moltissime edizioni de Lo Zecchino d’Oro), film d’animazione e serie a fumetti.

La sua immagine è diventata iconica, rappresentando un simbolo di innocenza e fantasia per diverse generazioni. Finalmente, nella prossima stagione, il topo più amato al mondo ed atteso da milioni di follower, arriva, in baffi e orecchie.

L’incredibile storia del dolcissimo pupazzo, per bambini di ogni età, con la supervisione del patron di Gigio, Alessandro Rossi, vede un cast internazionale e, tradotto in tre lingue, dopo il debutto italiano, sbarcherà in USA, Argentina, Messico.

Siete pronti a sognare con Topo Gigio?