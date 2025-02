Sanremo 2025: Amazon Music pubblica cinque cover esclusive, da Lucio Corsi con Topo Gigio a Brunori Sas

Canzoni serata cover Sanremo 2025 Amazon Music annuncia il lancio di cinque nuove Amazon Music Originals, reinterpretazioni inedite di grandi successi della musica italiana realizzate da alcuni dei protagonisti di Sanremo 2025 (ecco tutti i duetti della serata cover)

La serata cover di Sanremo 2025 ha regalato momenti indimenticabili, tra cui l’originale reinterpretazione di Lucio Corsi e Topo Gigio di Nel Blu Dipinto di Blu, l’iconico brano di Domenico Modugno.

Se ti stai chiedendo dove ascoltare le cover di Sanremo 2025, le troverai dal 19 febbraio all’interno della playlist ufficiale di Sanremo 2025 su Amazon Music, che raccoglie tutte le migliori reinterpretazioni della kermesse musicale più amata d’Italia.

Per questo progetto speciale, Amazon Music ha collaborato con Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino, Gaia con Toquinho, Joan Thiele, Lucio Corsi con Topo Gigio e Shablo con Joshua e Tormento, offrendo nuove versioni di brani iconici.

Per la prima volta, alcune delle canzoni che sono state eseguite durante la serata cover di Sanremo del 14 febbraio saranno disponibili in versione studio, regalando agli ascoltatori un’esperienza unica e prolungando l’emozione del Festival oltre il palco dell’Ariston.

Questo progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per gli artisti di reinterpretare brani che hanno fatto la storia della musica italiana e per il pubblico di riscoprirli in una veste nuova e moderna.

Canzoni serata cover Sanremo 2025

Brunori Sas feat. Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’Anno che Verrà Brunori Sas, accompagnato da Riccardo Sinigallia e Dimartino, rivisita il capolavoro di Lucio Dalla con un’interpretazione poetica e intensa, rendendo omaggio alla sua eterna attualità. Un brano che continua a emozionare generazioni. Reso ancora più suggestivo dalla sensibilità musicale degli artisti coinvolti.

Gaia feat. Toquinho – La Voglia, La Pazzia

Gaia e Toquinho offrono una rilettura appassionata del celebre brano di Ornella Vanoni, in un perfetto connubio tra Italia e Brasile. La voce calda di Gaia e il tocco inconfondibile di Toquinho danno vita a una versione vibrante e piena di colori, capace di trasportare l’ascoltatore in un mondo di emozioni e atmosfere esotiche.

Joan Thiele – Che Cosa C’è

Joan Thiele dà nuova vita al classico di Gino Paoli con una versione intima e suggestiva, che enfatizza il lato emozionale della canzone. La sua voce unica e il suo stile raffinato trasformano il brano in una ballata moderna, dove delicatezza e intensità si fondono perfettamente.

Lucio Corsi feat. Topo Gigio – Nel Blu Dipinto di Blu

Lucio Corsi, con la partecipazione inaspettata di Topo Gigio, reinventa la storica canzone di Domenico Modugno, aggiungendo un tocco ironico e onirico. Questa sorprendente collaborazione rende omaggio all’intemporalità del brano, arricchendolo di una nuova interpretazione surreale e creativa.

Shablo feat. Joshua e Tormento – Amor de Mi Vida

Shablo, Joshua e Tormento reinterpretano un brano iconico del pop italiano, arricchendolo con sonorità contemporanee e un nuovo spirito. Il risultato è una versione moderna e coinvolgente, capace di unire tradizione e innovazione in un equilibrio perfetto.

Queste cinque cover rappresentano un omaggio alla grande musica italiana e alla sua capacità di reinventarsi nel tempo. Amazon Music conferma il suo impegno nel valorizzare la musica e gli artisti italiani, offrendo al pubblico contenuti esclusivi e di alta qualità.

A partire dal 19 febbraio, i fan potranno ascoltare queste esclusive cover solo su Amazon Music. Tutte all’interno della playlist ufficiale di Sanremo 2025.

Foto di copertina Lucio Corsi e Topo Gigio di Simone Biavati