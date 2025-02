Dopo Sanremo 2025 Lucio Corsi pubblica l’album “Volevo essere un duro” e aggiunge una data live a Milano

Lucio Corsi è stato l’artista rivelazione di Sanremo 2025 e ora è pronto a pubblicare il nuovo album, Volevo essere un duro. Il tutto mentre il tour nei club è già sold out e si raddoppia la data di Milano.

Il disco è già disponibile in pre-order per chi volesse il cd o il vinile (in uscita l’11 aprile) mentre dal 21 marzo 2025 sarà su tutte le piattaforme digitali. L’album includerà la title track Volevo essere un duro, presentata in gara a Sanremo 2025.

Il nuovo album di LUCIO CORSI disponibile su laFeltrinelli. Acquistala qui

(Questo link è affiliato: potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto, senza costi aggiuntivi per te.)

(Questo link è affiliato: potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto, senza costi aggiuntivi per te.)

LUCIO CORSI PARLA DEL NUOVO ALBUM

“Volevo essere un duro è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un disco di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa).»

Il disco è stato anticipato a novembre dal singolo Tu sei il mattino, che ha scalato rapidamente la Spotify Viral 50 e le classifiche radiofoniche. Il brano tra l’altro gioca un ruolo importante nella terza stagione della serie di Carlo Verdone, Vita da Carlo, dove lo stesso Lucio ha recitato la parte di un cantante in gara a Sanremo.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Tommaso Ottomano, vede la partecipazione straordinaria di Carlo Verdone.

IL TOUR

Il tour di Lucio Corsi sta registrando il tutto esaurito in tutte le date previste. A fronte della grande richiesta, si aggiunge un nuovo appuntamento. Il cantautore ha ringraziato il pubblico per il supporto con queste parole:

“Vi ringrazio con tutto il cuore. Non vedo l’ora di condividere questa nuova avventura con voi.“

Questo il calendario aggiornato:

13 aprile – Estragon, Bologna – Sold Out

15 aprile – Teatro Concordia, Venaria Reale (Torino) – Sold Out

16 aprile – Teatro Cantiere, Carrara (Firenze) – Sold Out

18 aprile – Atlantico, Roma – Sold Out

23 aprile – Casa della Musica, Napoli – Sold Out

28 aprile – Hall, Padova – Sold Out

29 aprile – Alcatraz, Milano – Sold Out

4 maggio – Alcatraz, Milano – Nuova data