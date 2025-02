Achille Lauro a Sanremo 2025: “Vorrei rimanere nella nicchia delle cose che resteranno”

Sanremo 2025 Achille Lauro Incoscienti giovani presentata in conferenza stampa.

Dagli anni in cui ogni sua apparizione al Festival di Sanremo era un evento anche visivo, Achille Lauro sembra aver preso un’altra direzione. Non escludo il ritorno, dice però lasciando aperta la possibilità di nuove provocazioni sceniche.

Ma il focus oggi è altrove:

Sono stato tanto isolato, tanto all’estero, ho lavorato tantissimo alla musica, alla ricerca di quello che non piace, perché tutto parte da lì

Un’esplorazione sonora che per lui ha segnato un passaggio:

Questo percorso nuovo è iniziato con un buon riscontro, sta passando per “Incosciente giovani” e si alternerà al disco della maturità, al disco delle canzoni

C’è stato un tempo in cui voleva solo esistere. Oggi, invece, il suo obiettivo è chiaro: Vorrei rimanere nella nicchia delle cose che resteranno

L’incoscienza come elemento fondante

Il titolo del suo brano Incoscienti giovani nasce senza esitazioni:

È sempre stato “incosciente” e credo che poi l’incoscienza ognuno di noi la incarni a suo modo.

L’idea alla base del pezzo è chiara: C’è un’incoscienza anche nell’amare, quindi parla a tutti.

Un duetto con Damiano dei Måneskin?

Non è nei piani, ma non lo esclude: Credo che lui stia lavorando a un mercato diverso e io anche, in qualche modo. Però per me la contaminazione artistica è una figata da esplorare

Le influenze e la costruzione dei brani

Il suo nuovo singolo è frutto di molteplici ispirazioni:

È uno schianto tra “Can’t Help Falling in Love” di Elvis, l’“Ave Maria” di Schubert, Antonello Venditti, i Pagliacci, Renato Zero. Un mix tra lirismo classico e sensibilità contemporanea.

L’amore nella sua musica

Riflette sull’amore, uno dei temi centrali del suo lavoro:

Io non voglio fare il filosofo, ma credo che le grandi rivoluzioni siano l’amore e il non amore in tutte le sue forme, purché siano sinceri. Io cerco di fare delle cose sincere, perché è il vero modo per arrivare alle persone

Confessa che molte delle sue canzoni hanno un lungo tempo di sedimentazione:

Questa canzone l’ho scritta due anni fa. Roll’s Royce è stato scritto due anni prima del Festival. Non ho mai scritto una canzone pensando di portarla subito a Sanremo.

Nonostante sia stato spesso considerato un artista di grande impatto estetico, ribadisce che il suo stile è sempre in funzione della musica: Cerco di fare quello che è suggerito dalla canzone.

Nella vita quotidiana, però, si definisce più sobrio mentre nella vita professionale: Mi sento abbastanza elegante. Le mie ispirazioni vanno da Valentino a Marlon Brando, James Dean ed Elvis. Un’eleganza che magari non esiste più, ma che ci distingue all’estero

L’esperienza a X Factor

Si dice soddisfatto del suo ruolo di giudice, anche se non lo considera il suo mondo naturale: Non penso di essere un uomo di televisione. Tuttavia, ha preso molto seriamente il suo compito con i giovani talenti: Ho fatto l’amico, quello che ha fatto tanti sbagli e ha cercato di spiegare che una cosa è il successo di un singolo, un’altra è costruire una carriera

E conclude con un pensiero sulla sua missione musicale:

Io cerco sempre di andare oltre il contemporaneo, di assumermi rischi. Anche quando sono venuto come super ospite cinque sere a Sanremo, avrei potuto fare promozione. Invece…

Così si chiude l’incontro con Achille Lauro, un artista che continua a muoversi tra sperimentazione, introspezione e volontà di lasciare un segno che duri nel tempo.