Fedez annuncia “Il Ritorno a Casa” 10 anni dopo il suo ultimo concerto al Forum

Dopo aver convinto sia il pubblico che gli addetti ai lavori con Battito, brano in gara al Festival di Sanremo 2025, dove il rapper ha portato anche un’intensa e struggente versione di Bella Stronza in duetto con Marco Masini, Fedez annuncia Il Ritorno a Casa all’Unipol Forum di Assago (MI), dieci anni dopo il suo ultimo concerto nella venue meneghina.

L’evento – che si terrà il 19 settembre – sarà dunque un modo per celebrare questo anniversario tanto significativo, oltre a rappresentare l’occasione perfetta per ripercorrere i momenti salienti della carriera del rapper.

“È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo”, ha scritto Fedez sui social.

Poi, ha aggiunto: “Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro”.

Nel mentre, Fedez è già tornato in studio di registrazione, a Milano, dove continua a lavorare al suo nuovo album, che non avrà però alcun legame con il concerto-evento all’Unipol Forum di Assago (MI), dal momento che il rapper non vuole avere alcuna pressione sulle tempistiche.

I biglietti per lo show saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 14.00 di oggi, martedì 18 febbraio.