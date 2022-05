Eurovision 2022: “Brividi” è il brano in gara alla manifestazione più ascoltato su Spotify in 28 paesi su 40

Eurovision 2022. Sabato scorso si è concluso l’Eurovision Song Contest con la vittoria degli Ucraini Kalush Orchestra grazie al brano Stefania e il sesto posto dell’Italia grazie a Mahmood e Blanco e la loro Brividi, canzone che sta conquistando le classifiche Spotify Europee e non solo.

E proprio i dati Spotify sono un importante termometro della popolarità della manifestazione nel mondo.

La playlist ufficiale Eurovision 2022 è stata la più ascoltata in Italia domenica 15 maggio e la seconda più ascoltata nel giorno della finale, sabato 14.

Rispetto al 2021 c’è stato un incremento degli ascoltatori del 122% su questa playlist.

Un successo anche a livello globale visto che la playlist è risultata la seconda più ascoltata al mondo, dietro solo a Today’s Top Hits. Nel giorno della finale, gli ascoltatori sono cresciuti di oltre il 21% rispetto al 2021. Un buon successo anche per per la playlist The Sound of Italy, curata da Francesca Michielin, con il 30% degli ascolti che sono avvenuti fuori dall’Italia

Tra l’altro, curiosità interessante, “Euro” è stato il termine più cercato In Italia sulla piattaforma nella settimana dell’Eurovision.

Stefania dei KALUSH ORCHESTRA è la canzone più ascoltata in Italia dopo Brividi tra quelle in gara all’Eurovision 2022, ed è entrata nella top 15 nel nostro paese. Mahmood e Blanco invece sono il brano più ascoltato della manifestazione in ben 28 paesi su 40.

Insomma, nonostante non ci sia stato un boom come quello dei Måneskin dello scorso anno, la musica italiana si dimostra ancora una volta con un grande potenziale per competere nel mondo.