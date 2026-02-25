Chi è Nicolò Filippucci, finalista delle Nuove Proposte di Sanremo 2026: età, carriera e la storia da Amici all’Ariston

Tra i nomi più cercati in vista della finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2026 c’è senza dubbio quello di Nicolò Filippucci. Finalista con il brano Laguna, il giovane cantautore umbro è uno dei favoriti, forte di un percorso che lo ha già visto protagonista ad Amici di Maria De Filippi e vincitore di numerosi concorsi. Ma chi è davvero Nicolò Filippucci? Ripercorriamo la sua storia, dagli esordi alla conquista del palco dell’Ariston.

Chi è Nicolò Filippucci: età, origini e gli esordi

Nato a Perugia il 30 maggio 2006, Nicolò Filippucci ha attualmente 19 anni. La sua passione per la musica è precoce: a soli sette anni inizia a suonare la chitarra e a nove entra nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Negli anni successivi si dedica allo studio del canto moderno e dell’arrangiamento, costruendo le basi di una solida preparazione artistica.

La scalata: dai concorsi al Tour Music Festival

Prima di approdare in televisione, Filippucci si fa le ossa partecipando a numerosi concorsi canori. A partire dal 2021, colleziona una serie impressionante di vittorie: nel 2022 vince “Il mio canto libero” e il Concorso Canoro di Cannara, e si aggiudica il premio speciale della critica al Cantagiro con il suo primo inedito, Fingere. Il 2023 è l’anno della consacrazione: dopo aver vinto un contest dedicato a Marco Mengoni, vola a New York per la finale di NYCanta, dove si classifica secondo. A dicembre dello stesso anno trionfa al Tour Music Fest, vincendo sia nella categoria “Cantautori” sia il titolo assoluto di “Artist of the Year”. Nel 2024 arriva la vittoria al Fatti Sentire Festival, trasmesso su Rai 2, dove presenta l’inedito Senza Parlare. A decretarne la vittoria una giuria composta, tra gli altri, da Luca Jurman e dal direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo.

L’esperienza ad Amici: la consacrazione e l’eliminazione che ha fatto discutere

Nel settembre 2024, forte di un curriculum già notevole, Nicolò entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante il programma, conquista il pubblico con i suoi inediti Non mi dimenticherò, Yin e Yang e Cuore Bucato, arrivando fino alla semifinale. La sua eliminazione, a un passo dalla finale, è una delle più discusse nella storia del talent e scatena una vera e propria protesta sui social. Questo malcontento del pubblico, però, si traduce in un’ondata di supporto che ne consolida la popolarità, facendogli guadagnare migliaia di follower in poche ore e dimostrando l’affetto di una fanbase già solida e combattiva.

La firma con Warner Records e il primo EP

L’esperienza ad Amici si chiude con la pubblicazione del suo primo EP, Un’ora di follia (maggio 2025), prodotto per Not Your Sound con distribuzione ADA Music Italy / Warner Music Italy. Il progetto consolida il suo legame con Warner Records, etichetta con cui pubblicherà successivamente anche Laguna, il brano con cui affronta Sanremo.

Sanremo 2026: la sfida delle Nuove Proposte

Nicolò presenta il brano Laguna (Warner Records Italy / Warner Music) alle selezioni di Sanremo Giovani 2025, superando tutte le fasi e conquistando l’accesso al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. Domani, 26 febbraio, affronterà la finale contro Angelica Bove per il titolo di vincitore. Un traguardo che lo proietta definitivamente nel mondo dei grandi e che sarà seguito, il 13 aprile 2026, dal suo primo concerto ufficiale a Milano, ai Magazzini Generali, intitolato “La prima volta insieme”.