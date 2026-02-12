12 Febbraio 2026
Nicolò Filippucci debutta ai Magazzini Generali: dopo Sanremo arriva “La prima volta insieme”

Dopo la partecipazione a Sanremo tra le Nuove Proposte con Laguna, il primo concerto milanese

Nicolò Filippucci annuncia il concerto ai Magazzini Generali
Dall’Ariston a un palco tutto suo. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con Laguna, Nicolò Filippucci annuncia il suo primo concerto ufficiale a Milano: lunedì 13 aprile ai Magazzini Generali.

Il live si intitola “La prima volta insieme” e rappresenta un passaggio simbolico nel percorso del giovane cantautore, reduce dalla vittoria a Sanremo Giovani e pronto ora a misurarsi con un pubblico raccolto attorno alla sua musica.

Laguna, il brano di Sanremo

In gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, l’artista porterà sul palco dell’Ariston Laguna (Warner Records Italy / Warner Music).

Una power ballad intensa, costruita su un crescendo emotivo che mette in primo piano sensibilità interpretativa e potenza vocale. Le onde diventano metafora di ricordi che riaffiorano, di un amore che non si dissolve del tutto. Un dialogo costante tra luce e ombra, malinconia e slancio melodico.

Il brano anticipa inoltre un nuovo progetto discografico in uscita in primavera.

“La prima volta insieme”: il debutto live

Il 13 aprile, ai Magazzini Generali di Milano, Nicolò Filippucci salirà per la prima volta su un palco milanese da protagonista. Il concerto, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, segna l’inizio di una nuova fase dopo un anno di forte esposizione mediatica e live importanti.

I biglietti sono disponibili dalle ore 18:00 di oggi, giovedì 12 febbraio.

Il percorso che lo porta fin qui parte da lontano. Nato a Castiglione del Lago nel 2006, si avvicina alla musica da bambino e debutta nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Nel 2023 vola a New York per la finale del NYCanta, conquistando il secondo posto. Nel 2024 entra nella scuola di Amici, dove pubblica gli inediti Non mi dimenticherò, Yin e Yang e Cuore bucato.

Nel maggio 2025 esce il suo primo EP Un’ora di follia, anticipato dal singolo omonimo, seguito da un’estate di live nei principali eventi musicali italiani. Dall’opening act al Capodanno di Roma al Circo Massimo fino all’approdo a Sanremo 2026, il passaggio ai Magazzini Generali diventa ora il primo vero banco di prova personale.

Cerca su A.M.I.