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Chiara Tebaldini
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Space: Yuman racconta lo spazio per ascoltare se stessi

Il brano è scritto e prodotto con Francesco Cataldo (Nemesynth), due anni dopo Sobrio.

Yuman con occhiali da sole tra gli specchi dorati, foto per il singolo Space
News di Chiara Tebaldini
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Yuman torna con Space, il nuovo singolo in lingua inglese uscito venerdì 18 settembre per Leave Music. Il brano, scritto e composto da Yuman e Francesco Cataldo e prodotto da quest’ultimo (Nemesynth), precede un nuovo progetto discografico dell’artista romano.

Si tratta di un ritorno a due anni dall’ultimo singolo Sobrio e da più di quattro dall’ultimo EP Qui, uscito all’indomani della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Space: lo spazio in cui riusciamo ad ascoltare noi stessi

Space nasce da una domanda profonda: quanto spazio lasciamo a noi stessi mentre cerchiamo di adattarci a ciò che il mondo ci chiede di essere? Il brano invita a ritagliarsi uno spazio personale senza però fuggire dalla realtà.

“Space parla del bisogno di allontanarsi, ma non di scappare. Prendere distanza dal rumore esterno può servire a guardare le cose da una prospettiva diversa e capire meglio chi siamo e cosa vogliamo diventare. C’è una parte di me che vorrebbe tornare a quella libertà che avevo da bambino, quando immaginare il futuro sembrava una cosa naturale. Crescendo iniziamo a pensare a quello che gli altri si aspettano da noi e rischiamo di perdere un po’ quella possibilità”, spiega Yuman.

Tra folk-rock, soul, pop e R&B l’inedito restituisce un’atmosfera intima e cinematografica che segna l’inizio di un nuovo viaggio interiore.

Chi è Yuman

Yuman, all’anagrafe Yuri Santos Tavares Carloia, è un cantautore romano con radici italo-capoverdiane che si muove tra influenze soul, R&B e pop. Nel 2018 debutta con il singolo Twelve mentre l’anno successivo pubblica Run che anticipa l’album d’esordio Naked Thoughts.

Lo stesso anno partecipa al South by Southwest (SXSW) di Austin, Texas. MTV lo incorona Artista del mese e YouTube lo inserisce tra i 10 artisti emergenti più promettenti del 2019.

Nel 2021 pubblica I Am e introduce la lingua italiana nella propria scrittura. Con il brano Mille Notti vince Sanremo Giovani conquistando l’accesso diretto al Festival di Sanremo 2022 dove gareggia con Ora e Qui, a cui segue la pubblicazione dell’EP Qui.

Yuman lavora ora a un nuovo progetto discografico con Leave Music, anticipato dal singolo Space.

Foto di Matteo Casilli

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