Videointervista a Yuman che ci racconta il suo Sanremo 2022, il video del suo brano e l’EP in uscita l’11 febbraio, “QUI”

Sanremo 2022 Yuman. Debutto al Festival della Canzone Italiana per l’artista romano di origini capoverdiane che, grazie alla vittoria a Sanremo Giovani lo scorso mese di dicembre, si è assicurato un posto tra i big della kermesse.

Il brano che Yuman presenta in gara si intitola Ora e qui ed è stato scritto per quel che riguarda il testo da Tommaso Di Giulio, mentre la musica è composta dallo stesso Yuman con Francesco Cataldo. Nella serata delle cover del venerdì l’artista interpreterà invece My way del grande Frank Sinatra con al suo fianco la nota compositrice e pianista Rita Marcotulli.

QUI invece è il titolo dell’EP dell’artista In uscita l’11 febbraio per Leave Music, Polydor e Universal Music, che conterrà, oltre ai brani sanremesi, quattro brani inediti cantati in italiano e in inglese. QUI rappresenta esattamente il punto di partenza, in perfetto equilibrio tra soul anglofono e l’urgenza espressiva dell’italiano, un EP che mostra le grandi potenzialità di un artista dalle tante sfumature con una voce unica, intensa ed emozionante.

Per l’occasione, a poche ore dalla quarta puntata del Festival di Sanremo abbiamo realizzato un’intervista video con Yuman.

IL VIDEOCLIP

Nel video, scritto e diretto da Davide “Bastanimotion” Bastolla (visual artist e regista già al lavoro, tra gli altri, con Annalisa, Rancore, Carl Brave e Zerocalcare), Yuman canta serafico mentre intorno a lui si accende una rissa tra motociclisti. Un piano sequenza volutamente in contrasto con le sonorità morbide ed eleganti del brano, a metà tra sogno e realtà.

SANREMO YUMAN VIDEOINTERVISTA

Nel corso della chiaccherata con Giorgia Dughetti il cantautore ci ha raccontato del passaggio dall’inglese, lingua con cui si è tolto diverse soddisfazioni nel resto d’Europa, all’italiano… del periodo da Busker per le strade di Londra e Berlino… e della vittoria del Premio Jannacci.