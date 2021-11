Sanremo Giovani 2021: tutti i testi e i video dei 12 artisti in gara

Sanremo Giovani 2021 testi e video.

Quest’anno, come ormai noto da mesi, al Festival di Sanremo 2022 non ci sarà la categoria Nuove proposte ma, come già accaduto nel 2019, secondo anno con Claudio Baglioni alla direzione artistica del Festival, due giovani artisti arriveranno direttamente sul palco dell’Ariston promossi sul campo come Campioni (o Big che dir si voglia) in gara.

Ormai ci siamo quasi. Amadeus con la Commissione artistica Rai Sanremo Giovani ha scelto i suoi 8 candidati su oltre 700 proposte, quindi, lo scorso lunedì, ha selezionato dai 21 vincitori di Area Sanremo 2021 altri quattro artisti.

Questi 12 giovani proposte si sfideranno il 15 dicembre nella prima serata di Rai1 a Sanremo Giovani 2021 e, due di loro scelti con voto diviso equamente al 50% tra Commissione Musicale Rai Sanremo Giovani e il Direttore artistico Amadeus, diventeranno big e saliranno con un nuovo brano inedito sul palco dell’Ariston il prossimo mese di febbraio.

Nella giornata di ieri le 12 canzoni in gara a Sanremo Giovani 2021 sono state rese note sul sito della Rai e noi le abbiamo raggruppate in questo articolo. Cliccando sull’elenco qui in basso entrerete nei singoli articoli sugli artisti dove potrete sia vedere il video dei 12 brani inediti, ascoltando quindi le canzoni, sia leggere i testi della canzoni.

Buon ascolto!

Sanremo giovani 2021 testi e video