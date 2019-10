E’ uscito il 27 settembre in digitale Naked Thoughts, l’album che segna l’esordio discografico di Yuman. Un disco che arriva a compimento di un percorso iniziato lo scorso anno con il singolo Twelve (Qui il nostro articolo) e comprende 8 brani inediti più la cover di Somebody to love dei Jefferson Airplane, realizzato per celebrare i 50 anni da Woodstock.

Tutti i brani inediti di Naked Thoughts (Polydor / Universal Music) sono stati scritti e composti da Yuman insieme a Francesco Cataldo.

“Naked Thoughts è un modo per parlare di me in maniera indiretta, lasciando che le canzoni raccontino quello che sono. Il sound è mutevole, come l’umore che canto nei testi di questo album d’esordio, che significa per me molto: è il frutto di un lungo lavoro e rappresenta la mia espressione artistica ad oggi, pur lasciando spazio e libertà a future evoluzioni musicali.

Sono costantemente alla ricerca di ispirazione, e quando compongo, che si tratti di un testo o di pura musica, cerco di trovarla in tutto ciò che mi circonda: luce, colori, dettagli delle stanze o anche semplicemente ricordi o sensazioni che mi affiorano alla mente… A volte è come sentire di dover dare voce alla musica che penso di contenere dentro me stesso, così da poter trasmettere quello che inconsciamente sto pensando.

L’ispirazione è un attimo ed è un concetto così astratto che non so se esista veramente…diciamo che crederci mi aiuta a renderlo reale, trasformando ogni momento in un possibile istante di ispirazione.”