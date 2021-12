Sanremo Giovani 2021: Cinque domande a Yuman in gara con “Mille notti”

A Sanremo Giovani 2021 debutta in italiano, dopo anni a cantare in inglese, Yuman. La sua canzone in gara si chiama Mille notti. All Music Italia ha colto l’occasione per realizzare un’intervista con l’artista.

Yuman, artista romano d’origine capoverdiana, con Mille notti realizza una ballata raffinata e intensa, dedicata al difficile rapporto che può esistere tra padre e figlio.

Il ragazzo mette sul piatto tutto: confessa la frustrazione, la solitudine, ma solo per trovare, nella sincerità, un punto d’incontro. Perché continuare a combattere se, una volta dismesse le armi, ci si può finalmente riconoscere?

Alla produzione, il musicista e producer Francesco Cataldo, che affianca l’artista dal suo esordio.

Mille notti è il primo brano in italiano dell’artista, che ha alle spalle una carriera in inglese che lo che l’ha portato ad essere uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival South By Southwest che si svolge ogni anno a Austin, in Texas. Il suo ultimo singolo I AM (Leave Music/Polydor/Universal Music), che l’artista ha presentato dal vivo all’Ypsigrock Festival 2021, è stato trasmesso da radio fm di tutta Italia e, all’estero, in Croazia, Belgio e negli Stati Uniti.

INTERVISTA A YUMAN

Ciao Yuman, complimenti per questo traguardo raggiunto. Cosa significa per te salire sul palco di Sanremo giovani?

Salire su questo palco significa affrontare il sogno di quasi tutti i cantautori: è un onore ed è anche qualcosa di terribilmente emozionante.

Facciamo finta che chi ci sta leggendo non conosca la tua musica, come la definiresti e come ti definiresti tu come artista?

La mia musica? Uno sregolato soul pop, dove per “sregolato” intendo anche pieno di contaminazioni, influenze. Mi definisco un artista sognatore.

La canzone che presenterai in gara si chiama “Mille notti”, cosa ci può raccontare sul significato e sul mood di questo brano?

“Mille notti” parla del rapporto tra un “padre figlio” e un “figlio genitore”. Una relazione delicata, che va curata quasi fosse un orto: giorno dopo giorno va annaffiata, nutrita. Pulita dalle erbacce. Il brano ha un mood molto introspettivo.

Prova a pensare a Sanremo e a visualizzare un ricordo… una canzone, un artista… cosa ti viene in mente legato al Festival?

Pensando al Festival mi viene subito in mente Nel blu dipinto di blu di Modugno, un capolavoro. Per non parlare della sua interpretazione…

Le tre canzoni che chi ci legge dovrebbe, a tuo avviso, assolutamente ascoltare nella tua discografia?