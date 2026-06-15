15 Giugno 2026
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15 Giugno 2026

Shade torna con “5K”, la hit estiva per chi ha più sogni che soldi: il significato

Il nuovo singolo prodotto da Jaro nasce con un video che scherza sul bilancio della sua etichetta Ventura's.

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Shade dal vivo sul palco, il rapper torna con il singolo 5K
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Testo e significato di 5K, il nuovo singolo di Shade, in uscita venerdì 19 giugno e prodotto da Jaro.

Dopo un percorso che negli ultimi anni lo ha portato a raccontarsi con maggiore maturità, e una presenza social da milioni di visualizzazioni, Shade torna con un brano che si candida apertamente al ruolo di tormentone estivo. 5K mescola hip hop, funk e pop, con un groove che strizza l’occhio alle produzioni anni Novanta e un ritornello pensato per restare in testa.

Dietro la leggerezza e il tono ironico, però, il pezzo affronta un tema molto concreto. In una scena urban spesso dominata dall’ostentazione di ricchezza, auto di lusso e vacanze esclusive, 5K sceglie la strada opposta: racconta con sarcasmo quanto sia difficile far quadrare i conti, anche per chi lavora e insegue i propri obiettivi.

Shade5K: il significato del brano

Il brano mette in scena una generazione che continua a sognare, viaggiare e innamorarsi, ma che ogni giorno fa i conti con prezzi fuori controllo, stipendi che non bastano mai e una sensazione costante di precarietà economica. Tutto questo senza rinunciare al sorriso, in linea con la cifra che Shade ha sempre usato per raccontare temi quotidiani.

Il titolo, però, nasce da una vicenda personale e molto concreta, che lo stesso artista ha raccontato in un video pubblicato sui social. Nel 2025 Shade ha lasciato Sony per fondare una propria etichetta indipendente, la Ventura’s, che prende il nome da sua madre.

“Ma quanti soldi ha fatturato la mia etichetta discografica da indipendente. L’anno scorso sono passato dalla Sony al niente rinunciando alla cifra di 320k. Un bel salto nel vuoto. Così ho creato la Ventura’s che prende il nome dalla mia mamma e si occupa della mia musica, dei concerti e delle edizioni. Ah sì, anche i brand. E abbiamo fatturato più di mezzo milione di euro. Tutto molto figo ma, se da questi soldi togli il 60% di tasse, le spese di produzione del tour, le spese di produzione dei video, produzioni, mix, master, spostamenti, ufficio stampa, promoter radio, advertisement, commercialista, spese di gestione, mi sono rimasti più o meno… il titolo della mia nuova hit estiva, 5K.”

 

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Da qui il senso del brano, che trasforma il bilancio reale di un artista indipendente nel ritratto ironico di chi lavora, fattura e poi si ritrova con molto meno di quanto sembra. A rendere particolare il progetto è anche la scelta di produzione: in un momento in cui gran parte della musica nasce da processi sempre più automatizzati, 5K è costruita su una base interamente suonata da musicisti, una scelta che riporta al centro l’esecuzione e dà al pezzo un sound caldo e diretto.

Il senso si riassume in una domanda semplice, che Shade lascia sospesa fino al ritornello: “In fondo, che cosa ci manca?”. La risposta, secca e ironica, arriva subito dopo: “I soldi”.

La copertina del singolo 5K di Shade, una banconota gialla da cinquemila

Il testo di 5K

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

5k per Ibiza
si però che bella è
come dicono qua
ma chi c’ho fa fà

Il testo completo di “5K” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 19 giugno, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: 5K
Artista: Shade
Produzione: Jaro
Etichetta: Ventura’s

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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