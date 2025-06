Botta e risposta a suon di provocazioni e freestyle tra Rose Villain e Shade

Rose Villain, Shade Sixpm… un dissing, un freestyle, una risposta social e pure l’intervento del marito produttore. Il mondo del rap italiano anche volta si accende su un botta e risposta a distanza.

Tutto è iniziato con una clip circolata in rete. Durante una puntata del podcast “Est Radio”, Rose Villain ha partecipato a un gioco musicale e, ascoltando qualche secondo della hit Bene ma non benissimo di Shade, ha prima chiesto “Chi è?” e poi commentato con un secco: “No, forse no, non è il mio vibe”.

Una frase che non è passata inosservata al diretto interessato. Shade ha pubblicato un freestyle dissing in cui ha risposto alla cantante, ma anche a buona parte della scena rap attuale, sfoderando barre taglienti e riferimenti provocatori.

Shade risponde a Rose Villai: il teso del freestyle dissing

Ecco come Shade ha risposto alla collega:

Dammi un secondo e questo co***one ti annulla

ti spiego come farlo Salvatore Aranzulla

Se l’offesa la fai tu con rispetto ma è nulla

l’unica quarantenne con i capelli blu che rispetto è Bulma

E’ un pezzo che d’estate faccio il pezzo dell’estate

come state senza Shade? Come fate?

Spaziate fra canzoni scopiazzate spacciate per remixate

sento odore di minestre riscaldate

ma io sono la pizza dell’indomani.Q

ua pur di fare notizia si diventa padri

E in classifica ti trovi così ritardati

che mi hanno rivalutato tutti come Alberto Stasi

Ho quasi perso un polmone

prendo una boccata d’aria

a un mio concerto co***one ti fai una boccata d’aura

Super Sayan tu lo fai

ma a dirla tutta la tua pupa ce l’ha asciutta più del Sahara

World class, ho vinto ogni contest, no cap!

Ti mando al creator con un content

Non mi vedi al 64 barre di Redbull

forse perché a dirla tutta il mio livello è Monster

La replica di Rose Villain e l’intervento di Sixpm

Rose Villain ha scelto la via dell’ironia e ha risposto su X con un semplice: “Bulma? È una mia cosplayer”.

Ma la discussione non si è fermata lì. A intervenire è stato anche il marito e produttore Sixpm, che ha voluto difendere la cantante:

“Negli ultimi cinque anni ogni artista o rapper che si rispetti ha cercato Rose per collaborare o le ha dimostrato rispetto artistico. È una delle persone con più cultura musicale che abbia mai incontrato (e ho prodotto chiunque in Italia)”.

Il produttore ha anche sottolineato che Rose conosce perfettamente il mondo rap: “Sapeva VIPIMP di Vacca a memoria. Le punchline da sole non fanno un rapper, servono flow, stile, contenuti. Tutte cose che mancano a chi la critica”.

Il tono del freestyle di Shade sembra andare oltre la semplice risposta a Rose Villain. Il rapper torinese sembra voler ribadire la sua presenza nella scena e il valore di una generazione di artisti che hanno segnato gli ultimi dieci anni del pop-rap italiano.

Resta da capire se si fermerà tutto qui o se la vicenda porterà a un confronto più ampio su stili, approcci e… “vibe”. Per ora, il dibattito è aperto. E su Instagram, TikTok e X, il botta e risposta è diventato virale.



