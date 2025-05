Concerto annullato a Licata, Shade si sfoga sui social: “Non mi hanno consultato. Tornerò gratis”

Mentre cresceva l’attesa – nonostante l’apprensione per le sue condizioni di salute – per il concerto previsto il 6 maggio a Licata, Shade ha annunciato con una serie di storie pubblicate su Instagram che il live è stato annullato senza averlo minimamente interpellato. Anzi…

“Visto che stavo molto meglio, in accordo con i dottori, avevo deciso di farmi dimettere dall’ospedale in tempo per partecipare alla data prevista il 6 maggio a Licata (Sicilia). Ma ‘qualcuno’ oggi l’ha annullata senza nemmeno consultarmi prima, pensando non fossi in grado di fare un’ora di concerto, nonostante gli avessi garantito la mia presenza e i miei netti miglioramenti fisici“, ha scritto il rapper sui social, tanto amareggiato quanto deluso.

dopo l’annullamenteo del live a licata, arriva una proposta…

Dopo aver spiegato quanto accaduto, Shade si è poi detto propenso a trovare una soluzione per non deludere i tanti fan siciliani che erano pronti ad accorrere a Licata per il suo live.

“Per recuperare l’evento e per il rispetto delle persone che ci tenevano (tra cui me) ho deciso che verrò gratuitamente in uno dei comuni più vicini a Licata, qualora volessero organizzare un mio evento nelle date ancora disponibili”.

Il rapper si è poi scusato ancora una volta, nonostante in tutta questa storia lui non abbia alcuna responsabilità:

“Scusatemi tanto. È l’unica cosa che posso fare in questo momento. Sul resto non mi esprimo e non entro nei dettagli, perché altrimenti da che sono migliorato finisco in terapia intensiva“.

Concerto gratuito in arrivo? Shade lascia la porta aperta

La proposta di Shade mostra, ancora una volta, il forte legame dell’artista con il suo pubblico.

Al momento, però, non si hanno ancora notizie sul comune che potrebbe ospitare il concerto gratuito offerto dal rapper. Di certo, lui sta meglio ed è pronto a tornare in mezzo alla sua gente.