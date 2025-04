Shade in ospedale rompe il silenzio: “Sono ancora vivo, ma il recupero sarà lungo”

Shade: l’infezione ai polmoni e il ricovero in ospedale

Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale – in seguito al quale, con la sua solita ironia, aveva scherzato sull’eventualità che su Wikipedia potesse essere aggiunta la seconda data, ovvero quella del decesso (“Sono impegnato perché ciò non avvenga”) – Shade ha pubblicato sui social un video in cui spiega cosa gli è accaduto, smentendo tutta una serie di fake news che sono circolate negli ultimi giorni.

SHADE IN OSPEDALE, COSA è SUCCESSO?

“Eccomi qui, sono ancora vivo nonostante i titoloni“, esordisce il rapper.

Poi mostra, dapprima, un’immagine in cui è possibile vedere dei polmoni sani e, successivamente, un’immagine che ritrae i suoi polmoni: “Bello quello sinistro, eh. Lo so, sembra che qualcuno ci abbia infilato dentro la sua sbobba“.

E invece si tratta solo di una brutta infezione: “Mercoledì ho smesso di respirare e sono finito al pronto soccorso, dove ho mangiato cibi gourmet e, in qualche modo, hanno fatto sì che respirassi di nuovi. Ma l’infezione era più grave del previsto e, quindi, mi hanno trasferito in un reparto specifico. Vi dirò: ho dormito in hotel peggiori”.

Insomma, nonostante la situazione sia molto delicata, Shade ha deciso di affrontarla con il sorriso, una buona dose di autoironia e un pizzico di sarcasmo.

SHADE, L’INFEZIONE AI POLMONI: COME STA ADESSO?

“A dirla tutta respiro ancora di me**a”, ha spiegato il rapper nel video pubblicato sui social.

Poi, ha aggiunto: “Una volta in bagno ci portavo le bambole, adesso ci porto le bombole. Mi devo sempre muovere con l’ossigeno e, per tutte le influencer, questa è la mia morning routine.

La cosa andrà per le lunghe, quindi meglio togliere questa barba da castaway. Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma c’è sicuramente di peggio.

Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana“.