I Finley tornano con un altro duetto inedito e insieme a Shade presentano “Finirà Malissimo”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 11 aprile, Finirà Malissimo (Warner Music Italy) è il nuovo singolo dei Finley, che tornano con un altro duetto inedito, questa volta insieme a Shade.

FINLEY, “FINIRà MALISSIMO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

“Avevamo da tempo in mente la frase ‘balliamo come un aeroplano che sta per cadere giù’ e sarebbe stato un peccato non costruirle attorno una canzone. Finirà Malissimo racconta di un disastro annunciato. È l’epilogo di una storia d’amore iniziata male e finita peggio”, ha raccontato la band a proposito del brano, sfacciatamente pop-punk, divertente e cinico.

Poi, ha aggiunto: “Tra schitarrate e turbolenze è salito a bordo con noi anche Shade, un autentico fuoriclasse quando si parla di rap ed ironia. È stato impressionante vederlo all’opera, sia per la velocità d’esecuzione che per l’impatto che le sue barre hanno avuto sul brano.

Finirà Malissimo è una canzone che non vediamo l’ora di suonare live quest’estate durante il nostro tour”.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Finirà Malissimo sarà disponibile a partire da venerdì 11 aprile.

FINLEY, TUTTO È POSSIBILE IN TOUR: LE DATE

Qui di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Tutto è Possibile In Tour, prodotto da Vivo Concerti:

21 Giugno – BRA , New Eden Festival

, New Eden Festival 24 Giugno – ROCK IN ROMA

25 Giugno – BOLOGNA , Bonsai

, Bonsai 25 Luglio – ESTE (PD) , Este Music Festival

, Este Music Festival 2 Agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT) , Wave Summer Music

, Wave Summer Music 6 Settembre – BRESCIA , Epicentro Festival

, Epicentro Festival 13 Settembre – CARROPONTE (MI), Back to School

