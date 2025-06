Shade decide di lanciare un messaggio diverso con Iconica, il singolo per l’estate 2025

Il nuovo singolo per l’estate 2025 di Shade è pronto a invadere le playlist con un twist intitolato in uscita il 20 giugno e intitolato Iconica. Una canzone che punta tutto su un messaggio forte e fuori dagli stereotipi delle hit stagionali.

Il rapper la cui carriera è partita nel 2015 con Mirabilansia, progetto a cui ha fatto seguito, l’anno successivo, l’album Clownstrofobia, disco entrato nella top ten degli album più venduti in Italia, ha trovato il grande successo con la svolta pop avvenuta nel 2017.

Da quell’anno arrivano Irraggiungibile con Federica Carta, brano certificato con il triplo disco di platino, a cui seguono diverse hit come Amore a prima insta, La hit dell’estate, Allora ciao, Autostop e In un’ora: canzoni che portano l’artista pop urban sul palco del Festival di Sanremo nel 2019 con Senza farlo apposta sempre con Federica Carta, sempre con Federica Carta.

Dopo aver collaborato con diversi artisti tra cui J-Ax, Elettra Lamborghini e Nello Taver, Shade torna con nuova musica. L’ultimo progetto da solista risale al 2023 ed è l’album Diversamente triste.

In carriera Shade ha conquistato 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro.

IL SINGOLO PER l’ESTATE 2025 di Shade

Iconica, il brano per l’estate 2025, segna per l’artista l’inizio di un nuovo percorso con un pezzo dedicato a tutte quelle persone che non si sentono delle icone, ma che lo sono proprio perché vivono ogni giorno con forza, umiltà e leggerezza. Non c’è bisogno di apparire “cool” per esserlo davvero: basta affrontare la vita a testa alta, senza filtri e senza finzioni.

Il nuovo singolo esce su etichetta Ventura’s con distribuzione ADA Music Italy.