Dicono che l’estate porti leggerezza. Ma La Mosca Tzè Tzè, si sa, vola dove sente puzza di trash. E in questa edizione — che potremmo serenamente archiviare come La Mosca Tzè Tzè trash Shade Michielin Elodie Tananai — il panorama è tutt’altro che balneare: docce a Cannes, coperte bloccate, codici sconto al Fabrique e freestyle con Bulma e Aranzulla. Preparate le pinzette: le punture stavolta non hanno data, ma fanno più male del solito.