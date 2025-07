Continua l’incredibile estate di Sayf: dopo il Santissima Fest, arriva il nuovo singolo “Una Can”

Dopo aver pubblicato una serie di indizi e spoiler sui propri social, Sayf annuncia Una Can (Warner Music Italy), il nuovo singolo disponibile da venerdì 25 luglio su tutte le piattaforme digitali.

L’annuncio arriva a pochi giorni dal debutto del Santissima Fest, il primo evento firmato dall’artista stesso e organizzato nella sua città natale, Genova, per tre date già sold out: 23, 24 e 25 luglio.

Prodotto da Dibla e Jiz, Una Can è un brano che unisce il fresco rap di Sayf ad una ricerca melodica evidente sia nel ritornello sia nella produzione, creando un pezzo che cattura fin dal primo ascolto. Inoltre, il singolo uscirà proprio nel giorno di chiusura del Santissima Fest e continuerà ad illuminare l’incredibile estate del rapper classe 1999.

Sayf, infatti, è reduce dal successo di Figli dei palazzi con Néza e dalle collaborazioni con Bresh in Erica – incluso nell’album Mediterraneo – e con Marco Mengoni e Rkomi in Sto bene al mare, con i quali ha anche calcato il palco di San Siro in occasione del tour negli stadi dell’artista di Ronciglione.

Tutto questo arriva dopo la pubblicazione del suo primo EP Se Dio Vuole uscito il 7 febbraio 2025, con cui ha attirato grande attenzione da parte di pubblico e addetti ai lavori.

SAYF, “SANTISSIMA FEST”: TUTTI GLI OSPITI

Come anticipato sopra, Sayf sarà protagonista del Santissima Fest, il festival musicale da lui stesso creato che si terrà a Genova dal 23 al 25 luglio in Piazza delle Feste. Le tre date, già completamente sold out, raduneranno tanti ospiti, amici del rapper e artisti della nuova scena italiana.

Il 23 luglio saliranno sul palco Nopi, Sethu, Guesan ed Ele A. Giovedì 24 luglio sarà il turno di Leo Elle, Gioia Lucia, Promessa e Ava. Nella serata di chiusura del 25 luglio, ad accompagnare Sayf ci saranno soap, Latrelle, 22simba e centomilacarie. Saranno molte però le sorprese non ancora annunciate e che stupiranno il pubblico.

Ad aprire e chiudere i tre appuntamenti live saranno rispettivamente Moli (trap dj set) e Asata con un dj set tech house.