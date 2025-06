Rkomi nei teatri: un tour per raccontarsi a luci spente. Date e biglietti

Rkomi tour 2025. Dopo la pubblicazione del suo album più intimo e sperimentale, decrescendo., Rkomi annuncia il tour Mirko nei teatri, una serie di appuntamenti in tutta Italia che lo vedranno protagonista da ottobre a dicembre 2025, con una speciale premiere al Teatro Arcimboldi di Milano il 17 ottobre.

decrescendo. è stato scritto nell’arco di due anni e rappresenta il lavoro più personale dell’artista milanese. Dentro, il rap delle origini convive con momenti indie, pop e sperimentazioni elettroniche. Un disco totalizzante, che ha segnato la fine di un periodo di crisi e l’inizio di una nuova fase creativa.

Le polemiche sul tour annullato e la ripartenza

Il tour teatrale arriva dopo la cancellazione del precedente tour, avvenuta senza preavviso ufficiale ma con una comunicazione di rimborso ai fan. Secondo indiscrezioni, Rkomi avrebbe voluto portare la sua musica in spazi più intimi e raccolti, preferendo i teatri ai palazzetti, scelta che avrebbe generato attriti con l’organizzazione.

Dopo il 25esimo posto al Festival di Sanremo 2025 con il brano Il ritmo delle cose, Rkomi ha rilasciato a sorpresa In apnea da un po’ e ha scelto di lasciarsi alle spalle i compromessi, tornando alla musica più autentica. Mirko nei teatri non sarà quindi solo un tour: sarà un racconto viscerale di un artista che ha deciso di spogliarsi di tutto ciò che non è essenziale.

Rkomi tour 2’25: un viaggio teatrale nell’anima

È un ritorno alle origini più intime e sincere quello che Rkomi promette con Mirko nei teatri, un tour teatrale pensato per valorizzare al massimo l’essenza del disco decrescendo. e raccontare senza filtri il proprio percorso artistico e umano. Uno show in cui, a detta dello stesso artista, “le luci si abbassano, il teatro ascolta. E io, ogni sera, racconterò chi sono. Ci vediamo lì. A luci spente.”

Rkomi sarà nei principali teatri italiani con questo calendario:

17 ottobre – Milano – Teatro Arcimboldi (Premiere)

3 novembre – Napoli – Teatro Augusteo

5 novembre – Palermo – Teatro Golden

6 novembre – Catania – Teatro Metropolitan

17 novembre – Pescara – Teatro Massimo

19 novembre – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

20 novembre – Padova – Gran Teatro Geox

23 novembre – Bologna – Europauditorium

25 novembre – Torino – Teatro Colosseo

27 novembre – Bari – Teatro Team

29 novembre – Ancona – Teatro delle Muse

30 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica

4 dicembre – Brescia – Teatro Dis_play

10 dicembre – Parma – Teatro Regio

12 dicembre – Cremona – Teatro Ponchielli

