Tra gli artisti di Amazon Music Breakthrough, soap torna con il singolo “Amore viscerale (Charnel)”

Da venerdì 30 maggio è disponibile in rotazione radiofonica Amore viscerale (Charnel) (Sugar Music), il nuovo singolo di soap estratto dal suo primo EP Pas Facile uscito lo scorso 28 marzo.

Sia quest’ultimo brano che Pas Facile sono stati anticipati dai singoli Amélie e Occhi Viola (seule), che hanno segnato una vera e propria svolta nel percorso artistico di soap, un passo importante verso l’esplorazione di nuove sonorità e verso una scrittura più consapevole e profonda.

Amore viscerale (Charnel) è il racconto di una storia d’amore intensa e totalizzante, capace di consumare, travolgere, ma anche di far sentire profondamente vivi.

Inoltre, soap è tra i tre artisti emergenti del programma Amazon Music Breakthrough 2025, indicati tra numerosi altri artisti che incarnano lo spirito innovativo e la diversità culturale che stanno plasmando il futuro della musica italiana.

SOAP, “AMORE VISCERALE (CHARNEL)” È INCLUSO NELL’EP “PAS FACILE”

Il suo primo EP Pas Facile è un racconto autentico di chi sta ancora cercando se stesso e nasce dall’esperienza personale dell’artista, ma che si fa portavoce delle contraddizioni e delle incertezze di un’intera generazione.

soap lo descrive così: «In questo EP ho racchiuso una parte della mia vita. Mi piace vederlo come un percorso, ogni brano è nato in un periodo diverso e porta con sé i racconti e le emozioni che ne hanno fatto parte, sono cresciuta tanto e ogni pezzo mi ha fatto capire qualcosa di me che prima ignoravo o reprimevo».

«I temi principali sono la solitudine, l’amore, la famiglia e la ricerca della propria essenza e verità. Ho passato davvero tanto tempo a capire chi fossi, non è stato facile, ma ora che lo sto capendo voglio presentarmi al mondo. Pas facile, il mio primo EP, ora sarà di tutti e io non potrei esserne più felice».

Il nuovo progetto di soap vive di un contrasto netto, una sorta di doppia anima che gioca con le illusioni. Da un lato c’è la tossicità, il disagio e la fatica si celano dietro una veste sonora accesa, luminosa e quasi festosa. Dall’altro, quando il nichilismo e il caos che la circondano diventano insostenibili, la musica si trasforma e il sound si fa più scuro e tagliente, restituendo il senso di una mente annebbiata e in subbuglio.