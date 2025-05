Sethu racconta la fine di una relazione nel nuovo singolo “Fino All’Osso”

Sethu, Fino All’Osso: significato del testo del nuovo singolo

Anticipato dalla power ballad Si Balla e in uscita venerdì 23 maggio per Carosello Records, Fino All’Osso è il nuovo singolo di Sethu che – nonostante il titolo non tradisca il tenore crudo e viscerale dei precedenti capitoli discografici – vira versa un orizzonte più aperto e sereno, di grande potenzialità pop.

Dopo le difficoltà condivise nel suo primo album Tutti I Colori Del Buio, il cantautore savonese ha infatti ritrovato una maggiore serenità e una nuova spinta creativa, testimoniate dal documentario Ancora Si Balla, diretto da Elena Cavazzini, in cui Sethu racconta al meglio questo periodo di cambiamento, il legame indissolubile con il gemello Jiz e lo stretto rapporto instaurato con i fan.

“Negli ultimi mesi il modo in cui vivo il presente è molto cambiato. C’è stata una ‘rivoluzione’ a livello personale che si è poi inevitabilmente rispecchiata anche nella musica.

Questi nuovi brani fanno un po’ da anello di congiunzione tra il me del passato e quello del presente. Non c’è un cambio drastico, ma un’evoluzione graduale. Sento di aver ritrovato maggior leggerezza, come la primavera dopo l’inverno“, ha raccontato Sethu.

Poi, tramite il suo profilo Instagram, ha aggiunto: “Con lo scorso album vi ho raccontato le sfumature di un periodo buio. Lo abbiamo cantato assieme e ci siamo sentiti meno soli. Ora siamo pronti per un’altra storia. Non vedo l’ora“.

SETHU, “FINO ALL’OSSO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Scritto da Sethu e prodotto dal gemello Jiz, il brano – che verrà presentato dal vivo venerdì 23 maggio al Castello di Brescia, in occasione del Parallel Festival – è il resoconto di una storia finita, nonché la descrizione del limbo in cui si vive tra una fine e un nuovo inizio, carico di ripensamenti, interrogativi e passi falsi.

Ed ecco che, tra insonnia e momenti di sconforto, Fino All’Osso tocca pungentemente tutti quei pensieri che frenano il superamento di una relazione giunta ormai al capolinea.

TESTO DEL BRANO

Cosa mi manchi ora

Che sono sveglio dalle tre

E la mia stanza è vuota

Piena di tutto tranne te

E lo sai che c’è

Forse mi piace di più

Te ne vai, dove vai, dimmi ora

Dai le chiavi ad un’altra persona

Che piango a fare per te

Sotto la pioggia che c’è

Dimmi se ci penserai quando me ne andrò

Oggi che non canta più anche la radio

Cosa fai

Già lo so che tu

Mi odierai

Fino all’osso

Dimmi che di lunedì non ti mancherò

E che mi maledirai un altro sabato

Come mai

Già lo so che tu

Mi odierai

Fino all’osso

Fino all’osso

Cosa rimane ora

Solo due frasi stupide

Una che mi consola

Una che mi ricordi che

Forse è per te

Che adesso non dormo più

Ma chi sei

Cosa fai

Dimmi ora

Che non sei più la stessa persona

Che piango a fare per te

Per te

Sotto la pioggia che c’è

Dimmi se ci penserai quando me ne andrò

Oggi che non canta più anche la radio

Cosa fai

Già lo so che tu

Mi odierai

Fino all’osso

Dimmi che di lunedì non ti mancherò

E che mi maledirai un altro sabato

Come mai

Già lo so che tu

Mi odierai

Fino all’osso

Fino all’osso

Mi vuoi morto

Si tu mi vuoi morto

Ma fuori il mondo non si è capovolto

Ti scrivo ancora che poi tornerò

Sotto la pioggia che c’è, che c’è

Dimmi se ci penserai quando me ne andrò

Oggi che non canta più anche la radio

Cosa fai

Già lo so che tu

Mi odierai

Fino all’osso

Dimmi che di lunedì non ti mancherò

E che mi maledirai un altro sabato

Come mai

Già lo so che tu

Mi odierai

Fino all’osso

Fino all’osso

Foto di copertina a cura di Claudio Campoli