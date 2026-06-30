PRINCIPE torna con Scintille, il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali per Warner Records Italy / Warner Music Italy. Dopo il percorso a Sanremo Giovani 2025 con Mon Amour e la pubblicazione di Domenica Tristissima, il cantautore emiliano apre un nuovo capitolo che anticipa il suo primo EP.

Chi è PRINCIPE

PRINCIPE, nome d’arte di Eugenio Bovina, è nato nel 2004 ed è originario di Sant’Agata Bolognese. Cresciuto nella campagna emiliana, ha iniziato a scrivere canzoni con la chitarra del padre, sviluppando una scrittura influenzata dal cantautorato italiano e da artisti come Vasco Rossi, Lucio Dalla e Cesare Cremonini.

Dopo i primi singoli pubblicati da indipendente, nel 2023 entra nel roster di Thamsanqa, pubblicando brani come Da paura, Esagerata, Spazzatura, insieme a Simone Panetti, e Soffitta al Liceo. Nel 2025 arriva fino alla semifinale di Sanremo Giovani con Mon Amour, facendosi conoscere da un pubblico più ampio.

Scintille , il nuovo singolo di PRINCIPE

Scintille affronta il tema della dipendenza emotiva e della difficoltà di chiudere un rapporto che continua a lasciare il segno, anche quando non fa più stare bene. Il brano mantiene una scrittura diretta, accompagnata da sonorità pop leggere che richiamano l’estate.

Lo stesso PRINCIPE spiega:

“Scintille parla di un rapporto tossico e della dipendenza emotiva che può nascere verso una persona. È uno sfogo sincero, nato dal bisogno di liberarmi da qualcosa che mi stava facendo male. Spesso è difficile allontanarsi da ciò che ci ferisce, perché in passato ci ha fatto stare bene. Attraverso la mia esperienza ho cercato di raccontare proprio questo conflitto: il legame con ricordi e sensazioni che ci tengono ancorati a un presente che non ci rende felici. Credo che l’unico modo per uscirne sia imparare ad amare se stessi e trovare il coraggio di lasciare andare ciò che non ci fa più bene.”

Il singolo continua il percorso artistico del cantautore, che alterna elementi del pop contemporaneo a una scrittura personale ispirata alle esperienze vissute e alla provincia emiliana in cui è cresciuto.

Verso l’EP Ragazzi di Campagna

Scintille anticipa l’uscita di Ragazzi di Campagna, il primo EP di PRINCIPE, prevista per luglio. Il progetto prende il titolo dal mondo in cui l’artista è cresciuto e raccoglie canzoni che parlano di legami, crescita personale e radici.

Ad accompagnare la pubblicazione ci sarà anche un van tour speciale: PRINCIPE raggiungerà direttamente le case di 14 fan per presentare dal vivo i nuovi brani, trasformando l’uscita del disco in una serie di incontri ravvicinati con il pubblico.

Con Scintille, il giovane cantautore aggiunge un nuovo tassello a un percorso iniziato con i primi singoli indipendenti e proseguito fino all’esperienza di Sanremo Giovani, in attesa dell’arrivo del suo primo EP.

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Immagine di copertina di Marco Cipressi