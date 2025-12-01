Principe, “Mon Amour”: “Mi approccio a Sanremo Giovani con lo stupore di un bambino”

Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download da martedì 11 novembre, Mon Amour (Warner Records) è il brano con cui Principe si esibirà martedì 2 dicembre sul palco di Sanremo Giovani 2025, nel tentativo di staccare uno dei due pass per il Festival di Sanremo 2026.

Divertente, dinamico e contagioso, il brano custodisce un triplice invito. Il primo è quello di lasciare e lasciarsi andare, non trattenendo più nulla. Il secondo ci chiede invece di ballare anche quando la vita sembra troppo complicata, mentre il terzo è un allenamento per imparare a scovare la bellezza nella quotidianità.

Ed ecco che sul palco, con il suo pop up-tempo, Principe porterà una “normalità straordinaria“.

CHI è PRINCIPE?

Con Mon Amour e questo suo approccio così genuino e spontaneo, Principe si inserisce nel panorama della nuova scena pop italiana, unendo leggerezza e ritmo grazie a un linguaggio diretto e moderno, che si ispira ai grandi cantautori pop degli anni ’90 e 2000.

Ma non è tutto! La sua musica nasce infatti tra le strade e le atmosfere della campagna bolognese, che per lui resta un importante punto di riferimento sia artistico che umano.

“Ho iniziato a fare musica un po’ per capirmi meglio, per tirar fuori quelle cose che – a volte – non riesci a dire a chi ti sta vicino… e la musica ti obbliga a farlo in un modo più vero e, soprattutto, più sintetico, visto che sono un po’ logorroico”.

SANREMO GIOVANI 2025: principe, “mon amour” – L’INTERVISTA

Ai nostri microfoni Principe ci ha parlato di Mon Amour e di questa sua nuova avventura musicale, ma anche di Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Lucio Dalla – che ha così tanto ascoltato da sentirli parte della sua famiglia – e dell’importanza di saper trasformare la sofferenza, così come la rabbia, in un qualcosa che ci fa star bene, dandogli così un senso.

Qui, a seguire, la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Principe.

Foto di copertina a cura di Marco Cipressi