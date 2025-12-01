1 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Interviste
Condividi su:
1 Dicembre 2025

Principe, “Mon Amour”: “Mi approccio a Sanremo Giovani con lo stupore di un bambino”

Divertente, dinamico e contagioso, il brano custodisce un triplice invito

Interviste di Lorenza Ferraro
Sanremo Giovani 2025: "Mon Amour", l'intervista a Principe
Condividi su:

Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download da martedì 11 novembre, Mon Amour (Warner Records) è il brano con cui Principe si esibirà martedì 2 dicembre sul palco di Sanremo Giovani 2025, nel tentativo di staccare uno dei due pass per il Festival di Sanremo 2026.

Divertente, dinamico e contagioso, il brano custodisce un triplice invito. Il primo è quello di lasciare e lasciarsi andare, non trattenendo più nulla. Il secondo ci chiede invece di ballare anche quando la vita sembra troppo complicata, mentre il terzo è un allenamento per imparare a scovare la bellezza nella quotidianità.

Ed ecco che sul palco, con il suo pop up-tempo, Principe porterà una “normalità straordinaria“.

CHI è PRINCIPE?

Con Mon Amour e questo suo approccio così genuino e spontaneo, Principe si inserisce nel panorama della nuova scena pop italiana, unendo leggerezza e ritmo grazie a un linguaggio diretto e moderno, che si ispira ai grandi cantautori pop degli anni ’90 e 2000.

Ma non è tutto! La sua musica nasce infatti tra le strade e le atmosfere della campagna bolognese, che per lui resta un importante punto di riferimento sia artistico che umano.

“Ho iniziato a fare musica un po’ per capirmi meglio, per tirar fuori quelle cose che – a volte – non riesci a dire a chi ti sta vicino… e la musica ti obbliga a farlo in un modo più vero e, soprattutto, più sintetico, visto che sono un po’ logorroico”.

Principe Cover Mon Amour

SANREMO GIOVANI 2025: principe, “mon amour” – L’INTERVISTA

Ai nostri microfoni Principe ci ha parlato di Mon Amour e di questa sua nuova avventura musicale, ma anche di Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Lucio Dalla – che ha così tanto ascoltato da sentirli parte della sua famiglia – e dell’importanza di saper trasformare la sofferenza, così come la rabbia, in un qualcosa che ci fa star bene, dandogli così un senso.

Qui, a seguire, la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Principe.

Foto di copertina a cura di Marco Cipressi

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026 2

Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026: l’elenco dei cantanti in gara svelato al TG1
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 3

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 4

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Le pagelle ai nuovi singoli del 28 novembre 2025 5

Pagelle nuovi singoli 28 novembre 2025: Venerus e Angelina Mango dolci, Shiva si eleva a divinità, Lorenzo Fragola torna bene
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo 7

Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 8

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto 10

Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto Testo & Contesto. Il significato del nuovo singolo

Cerca su A.M.I.