26 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
Condividi su:
26 Febbraio 2026

Sanremo 2026, la classifica dei social: i preferiti della seconda serata e di Sanremo Giovani

I risultati del sondaggio Instagram tra Big e Nuove Proposte

Festival di Sanremo di Oriana Meo
Sanremo 2026 classifica social seconda serata risultati sondaggio
Condividi su:

Chi è stato il cantante preferito della seconda serata di Sanremo 2026 secondo i follower di All Music Italia? Dopo il buon riscontro del primo sondaggio, abbiamo chiesto ai nostri lettori su Instagram di votare la loro esibizione preferita tra i Big in gara e di indicare anche il vincitore ideale della finale di Sanremo Giovani.

I risultati raccontano una serata molto più equilibrata di quanto si possa pensare, con diverse sensibilità emerse nei commenti e un dibattito acceso tra tradizione, innovazione e nuove proposte.

Sanremo 2026, i preferiti della seconda serata secondo i social

In testa al sondaggio troviamo Fedez e Marco Masini, che raccolgono il 14,6% delle preferenze.

Subito dietro Ditonellapiaga con l’11,6%, seguita da LDA & Aka 7even con l’11%.

Quarta posizione per Ermal Meta (9,8%), mentre Bambole di Pezza e Fulminacci si attestano entrambe al 7,3%.

Seguono Levante (6,7%), Tommaso Paradiso (6,1%), Nayt (4,3%), Elettra Lamborghini (3%), J-Ax (2,4%), Dargen D’Amico (1,8%), Patty Pravo (1,2%) e Chiello (0,6%).

Top 5 seconda serata – Classifica social

  1. Fedez e Marco Masini – 14,6%
  2. Ditonellapiaga – 11,6%
  3. LDA & Aka 7even – 11%
  4. Ermal Meta – 9,8%
  5. Bambole di Pezza / Fulminacci – 7,3%

Clicca qui per la TOP5 ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani: social compatti su Nicolò Filippucci

Per quanto riguarda la finale di Sanremo Giovani, il distacco è netto: Nicolò Filippucci ottiene circa il 75% delle preferenze, contro il 25% di Angelica Bove.

Un risultato che conferma come le nuove proposte stiano generando un interesse forte e, in alcuni casi, persino superiore a quello dei Big.

I commenti: giovani più credibili? E il tema donne divide

Nei messaggi arrivati in redazione emergono alcune linee narrative molto chiare.

C’è chi sottolinea la forza delle nuove proposte: “Le nuove proposte hanno spaccato”, scrive un utente, mentre un altro commenta che quest’anno “i giovani sono più credibili dei veterani”.

Non manca il dibattito sulla rappresentanza femminile: “In top 5 neanche un’artista donna… sono davvero qualitativamente meno interessanti o c’è un altro problema di fondo?” si chiede una follower.

Altri lettori evidenziano singole performance: c’è chi definisce Ermal Meta “coraggioso” per il tema affrontato, chi indica Nayt come “vera innovazione”, e chi continua a sostenere con forza Achille Lauro, considerato da molti il momento più intenso della serata.

Non mancano critiche: alcuni parlano di canzoni “senza melodia”, altri mettono in discussione il meccanismo delle sfide tra i giovani, ritenuto poco costruttivo.

Il quadro che emerge è quello di un Sanremo 2026 che divide, ma che riesce comunque a generare discussione e partecipazione attiva sui social.

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Fedez con Marco Masini, protagonisti della prima serata di Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara
Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026 2

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e tutti i momenti chiave
Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Ph Virginia Bettoja 3

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: ordine di uscita, ospiti e Nuove Proposte del 25 febbraio
Classifica prima serata Sanremo 2026: i cinque favoriti e i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini 4

Sanremo 2026, classifica parziale prima serata: i cinque preferiti della Sala Stampa
Classifica lettori Sanremo 2026 con Arisa prima 5

Sanremo 2026, la classifica dei lettori di All Music Italia: Arisa in testa, male Luchè
Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 6

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Scaletta terza serata Sanremo 2026 con 15 Big e finale Giovani 7

Scaletta terza serata Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti, ospiti e finale delle Nuove Proposte
Andamento degli ascolti del Festival di Sanremo dal 1987 al 2025, con i dati di share e spettatori per ogni edizione 8

Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 9

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
I misterioso Rigurgito commenta la prima serata di Sanremo 2026 10

Sanremo 2026, la prima serata vista da Rigurgito: una flebo di commenti non richiesti

Cerca su A.M.I.