Festival di Sanremo
Sanremo 2026, classifica seconda serata: Fedez & Masini, Paradiso, LDA & AKA 7even, Nayt e Ermal Meta in testa

Televoto e Giuria delle Radio hanno scelto i loro cinque: chi c'è e cosa ci dice il confronto con la prima serata e i pre-ascolti.

La classifica della seconda serata di Sanremo 2026 con i cinque più votati da Televoto e Giuria delle Radio
La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha la sua classifica. Il Televoto e la Giuria delle Radio, ciascuno con un peso del 50%, hanno indicato i cinque artisti in testa dopo la serata di mercoledì 25 febbraio.

Sono: Fedez & Marco Masini, Tommaso Paradiso, LDA & AKA 7even, Nayt e Ermal Meta. Senza ordine di piazzamento: sappiamo chi c’è, non in quale posizione.

Come funzionava il voto della seconda serata

Nella seconda serata hanno votato Televoto e Giuria delle Radio, ciascuno al 50%. La Sala Stampa, unica a votare martedì, torna in gioco dalla terza serata. La classifica di stasera riflette quindi esclusivamente il gusto del pubblico da casa e delle radio: niente critica, niente stampa.

Il confronto con la prima serata

Ieri sera la Sala Stampa aveva indicato come top 5: Serena Brancale, Arisa, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini e Fulminacci. Stasera il pubblico e le radio hanno confermato solo Fedez & Marco Masini, mentre entrano quattro nomi nuovi: Tommaso Paradiso, LDA & AKA 7even, Nayt e Ermal Meta. Fuori Brancale, Arisa, Ditonellapiaga e Fulminacci: la stampa e il pubblico, per ora, non si parlano.

Il confronto con i pre-ascolti di gennaio

A gennaio avevamo raccolto e incrociato i voti di 20 testate giornalistiche sui 30 brani in gara prima del Festival. Dei cinque entrati nella top 5 di stasera, Fedez & Marco Masini erano quarti con una media di 6,82, Tommaso Paradiso sesto con 6,80. Ermal Meta settimo con 6,72. Nayt e LDA & AKA 7even erano rispettivamente ventesimi con 5,85 e ventottesimi con 5,16: due dei nomi meno attesi dalla critica, promossi dal pubblico.

Cosa cambia da domani

Giovedì 26 febbraio si esibiscono gli altri 15 Big, sempre con Televoto e Giuria delle Radio al 50% ciascuno. La Sala Stampa torna in gioco. La classifica può cambiare in modo significativo. Appuntamento su Rai 1 dalle 20:40.

