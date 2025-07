Musica italiana – Il meglio (e il peggio) della settimana 29

Musica italiana settimana 29: tra trash d’autore, revival pop e penne da classifica

Settimana densa di contenuti e concerti per la musica italiana. La Mosca Tzè Tzè torna a pungere con una raccolta trash tra Tony Effe in ginocchio, Baby Gang live tra gli arresti e Francesca Cipriani versione Marilyn romagnola. Intanto Max Pezzali riempie l’Autodromo di Imola con Grand Prix, show nostalgia per 85.000 fan tra anni ’90 e lacrime per Senna.

Sul fronte classifiche, brillano le firme: la Top 10 degli autori più certificati del 2025 premia Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Davide Petrella, con un effetto Sanremo che domina anche il primo semestre.

Tra i live, riflettori su Marco Mengoni a San Siro, Fabri Fibra al Flowers Festival e Antonello Venditti a Bari. L’estate non rallenta: ogni sera è musica, ovunque.

Notizie in evidenza dalla musica italiana settimana 29

Calendario – aggiornato il 14/07/2025 h 9.00

