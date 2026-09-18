Moonari torna con In fondo a stare soli non c’è male (ADA Music Italy), nuovo singolo realizzato con Folcast e i Neri per Caso, che sarà disponibile dal 25 settembre. Il brano nasce da un’idea che il cantautore romano porta con sé da diversi anni e trova la sua forma definitiva attraverso la scrittura condivisa con Folcast.

Chi è Moonari

Moonari è un cantautore, compositore e polistrumentista romano classe 1995. Dopo l’album Sono Nato Debole, pubblicato nel 2023, ha proseguito il proprio percorso con nuove uscite e una serie di esperienze dal vivo.

Tra gli appuntamenti affrontati negli ultimi anni ci sono il Concertone del Primo Maggio di Roma al Circo Massimo e RETAPE, la rassegna curata da Ernesto Assante. Nel 2025 è inoltre stato selezionato tra gli otto vincitori di Musicultura.

Nel 2026 Moonari ha aperto una nuova fase con L’impressione che ho di te, brano sviluppato insieme a Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via Di Gioia.

Moonari, Folcast e Neri per Caso: il nuovo brano

In fondo a stare soli non c’è male nasce da un’idea che Moonari aveva iniziato a sviluppare diversi anni fa. Il brano ha trovato la sua forma definitiva grazie all’incontro con Folcast e alla scrittura condivisa tra i due artisti.

Il titolo porta al centro il tema della solitudine, affrontato attraverso una canzone d’autore contemporanea che si apre verso sonorità pop d’oltreoceano.

A caratterizzare il brano è anche il lavoro sulle voci. Il contributo dei Neri per Caso entra infatti direttamente nell’arrangiamento con armonizzazioni, intrecci vocali e interventi a cappella.

Il gruppo aggiunge così una componente soul e vocal pop alla struttura del pezzo, affiancando la scrittura di Moonari e Folcast con un impianto vocale particolarmente presente.

Moonari presenta così il brano: “Nel silenzio vengono meno i non detti, gli imbarazzi e la necessità di trovare sempre le parole giuste. Resta così uno spazio intimo in cui sentirsi più liberi, lasciando convivere leggerezza e malinconia, conforto e una sottile consapevolezza di ciò che manca” .

Il percorso di Moonari

Dopo Sono Nato Debole, Moonari ha continuato a sviluppare il proprio percorso alternando nuove pubblicazioni ed esperienze live.

Nel 2024 è arrivato Quarantamila Passi, mentre nel 2025 la partecipazione a Musicultura lo ha portato tra gli otto vincitori della manifestazione.

Il 2026 si è aperto con la collaborazione con Eugenio Cesaro per L’impressione che ho di te. Ora il nuovo capitolo passa dall’incontro con Folcast e Neri per Caso in In fondo a stare soli non c’è male.

CREDITI SINGOLO

Main Artists: Moonari, Folcast, Neri per Caso

Autori: Giovanni Cosma, Daniele Folcarelli

Compositori: Giovanni Cosma, Daniele Folcarelli

Prodotta e arrangiata da: Moonari, Daniele Ferreri

Arrangiamenti vocali: Ciro Caravano

Slide Guitar: Bob Angelini

Batteria: Michele Santoleri

Rec e Mix: Daniele Ferreri presso BDR Studio

Master: Filippo Passamonti presso VDSS Studio

Immagine di copertina di Gabriele Villari