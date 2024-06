Folcast esplora la profondità e l’intensità delle relazioni umane nel nuovo singolo “1+1”

Folcast, “1+1“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 7 giugno, “1+1” è il nuovo singolo di Folcast, che torna con una ballad, prodotta da Tommaso Colliva, che racchiude tutte le esperienze fatte negli ultimi anni: crescere, incontrarsi, innamorarsi e vivere insieme i cambiamenti, anche epocali, che la vita ci pone innanzi.

“1+1 è un calcolo che ogni volta dà un risultato diverso, a seconda del periodo in cui lo si affronta. Non avevo mai capito il senso di questa cosa. Se la matematica non è un’opinione, il risultato è ovvio e senza possibilità di interpretazione. Ma noi esseri – a volte più, a volte meno – umani riusciamo a calcolare l’indecifrabile e a rendere gigante un numero potenzialmente minuscolo.

È in questi ultimi due anni che quel calcolo per me è diventato sintesi di tutta la dolcezza che a volte faccio fatica ad esprimere. In quei numeri c’è il passaggio da 1 singolo a 1 multiplo: un primo passo verso un futuro inaspettato e rivelatore. È cambiato da quando l’ho concepito e, se prima l’esito era puramente matematico e scontato, ora non lo è più. 1+1 = ?”

Folcast, “1+1”: significato del brano

In un mondo in cui la solitudine è sempre in agguato, il valore aggiunto più grande risiede nelle persone che ci circondano. Ed ecco che, accompagnata dal pianoforte e arricchita dalle sfumature R&B della voce di Folcast, “1+1” esplora la profondità e l’intensità delle relazioni umane – tra amore, lotta, comprensione reciproca e resistenza di fronte alle avversità -, trasformandosi in un’ode alla delicatezza, che possiamo offrire a chi amiamo e ci rimane accanto.

Nello specifico, in questo brano il cantautore mette in luce quanto abbandonarsi all’amore possa sembrare un atto di ingenuità. In realtà, è proprio l’unione di due persone il rimedio alle difficoltà della vita. Consapevoli di questo, dobbiamo dunque fare tutto il possibile per sostenere e proteggere l’altro, riconoscendo sia la sua forza che la sua vulnerabilità.

Folcast, “1+1”: testo del brano

Il testo di “1+1” sarà disponibile a partire da venerdì 7 giugno.