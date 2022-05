Anteprima video: tutta la confusione felice del live racchiusa nel videoclip di “Lifting”, nuovo singolo di Folcast

Oggi su All Music Italia ospitiamo l’anteprima video di uno degli artisti più interessanti e talentuosi tra quelli lanciati negli ultimi anni da Sanremo Giovani. Parliamo di Folcast che, in procinto di tornare in tour, ci presenta il video del nuovo singolo, Lifting.

Il brano, prodotto da Tommaso Colliva e contenuto nell’album Tempisticamente. Nel videoclip. diretto da Giacomo Citro, sono raccolte le immagini del tour nei club, che si è svolto lo scorso aprile, che tante soddisfazioni ha dato al cantautore…

Alla fine, è arrivata un bel po’ di gente! Nella confusione e nel brusio ci siamo ritrovati davvero molto felici. Questo è solo una piccola parte di quella che è stata forse più una festa che un concerto, almeno per me e il gruppo. Lifting” è una canzone sulla prima fase dell’amore: l’innamoramento. Al di là dell’aspetto romantico, i cambiamenti e le gioie di quel momento arrivano dirompenti, in modo molto poco gentile dritte in faccia. Nell’estratto di Giacomo Citro ritrovo un sacco di espressioni e volti che quasi mi fanno ritornare a quel periodo. È stato un momento pieno e voglio ricordarmelo. Non vedo l’ora di ritrovare quelle espressioni anche questa estate, di nuovo in tour. Sono felice di torna di nuovo in giro a suonare in tutta Italia quest’estate. Il palco è la dimensione in cui sono più a mio agio e non vedo l’ora di condividere con il pubblico la mia musica tappa per tappa.

Un nuovo tour, il Tempisticamente Summer tour, prodotto da Otr e in partenza da giugno. Queste le prime date di un calendario in costante aggiornamento:

12 giugno, Giais di Aviano (PN) – Feel Festival

26 giugno, Roma – Spaghetti Land @ Villa Ada

8 luglio, Agliana (PT) – Carabattole Love Park

28 luglio, Mogliano Veneto (TV) – Summer Nite Festival

31 luglio, Patti (ME) – Indiegeno Fest

25 agosto, Cetara (SA) – Frangenti Cetara Arts Festival

14 settembre, Milano – Arci Bellezza





In merito al nuovo singolo, Lifting, brano completamente scritto e composto da Folcast, l’artista spiega…

Tutto pronto per il lancio, inizia il count down: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. L’uomo è in orbita e sta conoscendo l’amore. L’orbita è un letto dove stare insieme e scoprire i chilometri di schiena di chi amiamo. L’innamoramento è una pizza in faccia, un fulmine a ciel sereno, uno schianto emotivo che porta confusione e lascia cicatrici da portare con se a testa alta. È tanta tanta roba.

A seguire il testo del brano e il video che oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva.

FOLCAST LIFITING TESTO

Un altro giorno passato

senza capire niente

ad aspettare che

arrivi un po’ di gente

Son rimasto qui

vieni a prendermi

fermo come foglie in una stanza

senza spifferi

son rimasto qui

E tu m’hai preso per mano

e m’hai mostrato le stelle

e tutto questo miscuglio

m’ha liftato la pelle

ed io non è che sorrido

ho un fulmine stampato in faccia

un taglio netto e deciso

come uno strappo sulla carta

Non ho bisogno di niente

Io voglio stare con te

metti una videocassetta

che io preparo il tè

e non mi muovo più

se non con l’autobus

oppure l’auto blu

che è parcheggiata giù

E adesso dimmi che senti

e dopo spiega le vele

non serviranno a capire

però tu spiegale bene

e questo freddo impellente

ci fa accapponare la pelle

noi ci abbracciamo in un attimo

e tu

Si tu m’hai preso per mano

e m’hai mostrato le stelle

e tutto questo miscuglio

m’ha liftato la pelle

ed io non è che sorrido

ho un fulmine stampato in faccia

un taglio netto e deciso

come uno strappo sulla carta

Tu sei

per me

come uno strappo

la polvere negli occhi

tu sei

per me

poi m’hai preso per mano

e m’hai mostrato le stelle

e tutto questo miscuglio

m’ha liftato la pelle

ed io non è che sorrido

ho un fulmine stampato in faccia

un taglio netto e deciso

come uno strappo sulla carta

Tu m’hai preso per mano

e m’hai mostrato le stelle

e tutto questo miscuglio

m’ha liftato la pelle

ed io non è che sorrido

ho un fulmine stampato in faccia

un taglio netto e deciso

come uno strappo sulla carta

Sì tu m’hai preso per mano

e m’hai mostrato le stelle

e tutto questo miscuglio

m’ha liftato la pelle

ed io non è che sorrido

ho un fulmine stampato in faccia

un taglio netto e deciso

come uno strappo sulla carta