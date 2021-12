Ad un anno da Sanremo 2021 arriva il nuovo album di Folcast, “Tempisticamente”

"Io non ho meriti per il successo dei Måneskin, ho solo scelto la loro canzone. Ora sono ricercatissimi".

Nel pop resistono in Top 10 i Pinguini Tattici Nucleari.

Entrano in Top 50 anche i nuovi singoli di Guè e Ultimo.

Il primo concerto fu quello di Bob Marley nel 1980. Record di live per Vasco mentre la donna dei record è proprio la Pausini.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.