FOLCAST VIDEOINTERVISTA: “Ho piantato i semi e ora raccolgo ‘Tempisticamente’, il mio nuovo album”

Folcast uscirà venerdì 14 gennaio con Tempisticamente, il suo secondo album in studio.

Tempisticamente di Folcast è prodotto da Tommaso Colliva, già vincitore di un Grammy per il suo lavoro con i Muse e produttore di numerosi artisti (come Diodato e Ghemon, ad esempio). Esce per Laboratori Testone/Artist First e preannuncia il tour nei principali club italiani in partenza in primavera.

Anticipato dal singolo Come no, l’album è composto da 8 tracce, di cui una è la versione acustica del pezzo sanremese Scopriti, suonato insieme a Rodrigo D’Erasmo.

Sempre da domani, inizierà la sua rotazione in radio anche il nuovo singolo Cosa ci faccio qui, in cui Folcast duetta con Davide Shorty.

Dopo essersi classificato terzo tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, Daniele Folcarelli, romano, classe 1992, ha collaborato con Roy Paci e i Selton, si è esibito su palchi importanti come quello del Concerto del Primo Maggio di Roma, ha aperto alcuni concerti di Daniele Silvestri, Max Gazzè e Carmen Consoli e si è esibito all’interno dei più importanti festival italiani per oltre 20 date estive.

«Il seme l’ho piantato. Come in natura, anche un disco può cambiare e crescere col tempo. È importante prendersene cura, dargli lo spazio e l’attenzione che merita. Queste canzoni sono frutto della mia esperienza, delle mie intuizioni. Niente di matematico, né di studiato a tavolino. Mi sono fatto prendere dalla terra del mio mondo e con le mie radici sono cresciuto. Spero possiate dargli quello che pensiate meriti. Con l’augurio di trovare qualche altro seme vicino» racconta il cantautore romano Folcast.

FOLCAST VIDEO INTERVISTA

Nel frattempo, noi di All Music Italia l’abbiamo intervistato e ci ha raccontato il making of di Tempisticamente:

I LIVE

Folcast sarà in giro con il Live Club Tour per l’Italia a presentare il disco da aprile 2022.

Queste le prime date di folcast:

01 aprile, Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

02 aprile, Mercato Nuovo – TARANTO

14 aprile, Locomotiv – BOLOGNA

15 aprile, New Age – RONCADE (TV)

16 aprile, Spazio 211 – TORINO

27 aprile, Magnolia – MILANO

28 aprile, Dejavu – SANT’EGIDIO DELLA VIBRATA (TE)

29 aprile, Largo Venue – ROMA

30 aprile, Sala Vanni – FIRENZE