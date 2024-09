Folcast nell’Ep “Tutti i miei piani” canta l’ineluttabile bellezza delle relazioni

Tutti i miei piani è il nuovo Ep di Folcast, disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre 2024. Il disco (etichetta: Laboratori Testone – distribuzione: Warner Music Italy) è stato anticipato dai singoli 1+1, rilasciato il 7 giugno 2024; e Manifesto Egoista feat. Carlo Amleto, pubblicato il 26 luglio scorso.

L’Ep, prodotto da Tommaso Colliva, è composto da 7 tracce. Si tratta di un lavoro autobiografico nel quale Folcast esplora il conflitto interiore tra solitudine e incontro. Le canzoni parlano dell’eterna lotta tra il desiderio di isolamento e il bisogno di connessione. Raccontano di come le relazioni e le esperienze possano modellarci e guidarci nella ricerca di un nostro posto nel mondo. Riflettono sull’importanza di alcuni eventi che possono trasformare radicalmente la vita, come la nascita di un figlio; ciò che è successo proprio a Folcast.

Sotto l’aspetto musicale, le tracce dell’Ep attraversano mondi differenti: dal pop all’R&B, dal soul al flow rap e al funk.

Ecco la tracklist di Tutti i miei piani:

01 – Tutti i Miei Piani

02 – Manifesto Egoista (feat Carlo Amleto)

03 – Nuovo anno

04 – 8 di Mattina

05 – Non ci passa più

06 – Se scoppiassi tu

07 – 1+1

Tutti i miei piani contiene un approccio profondamente autentico alla vita. Affronta il tema del potere delle parole, spesso in grado di infliggere ferite profonde se non pronunciate con attenzione. Evidenzia la bellezza della solitudine, quale punto di partenza per nuovi incontri. Celebra l’amore e le passioni, capaci di sconvolgere la vita. Contiene un inno alle persone che incoraggiano a guardare al futuro con ottimismo. Ed ancora, racconta il coraggio di sbagliare, la curiosità di meravigliarsi e la resilienza nell’affrontare le ferite. Folcast non si sofferma sul dolore. Al contrario, mostra come in ogni esperienza ci sia un’opportunità per riflettere e crescere, in un cammino di arricchimento personale.

FOLCAST presenta “TUTTI I MIEI PIANI”

Ecco come l’artista presenta il suo nuovo lavoro discografico: “Se mi dovessi fermare a pensare al percorso, a tutto quello che mi ha portato fino a qui, mi dico che in fondo la maggior parte delle volte sono stato meglio quando sono stato solo, da solo. Ma poi ci ripenso e rimetto tutto in discussione: credo di star insieme agli altri, ma non sempre di star bene con me stesso. Se penso a quello che c’è dentro, immediatamente mi ritrovo fuori, in mezzo a tutto, a tutti. E combatto con questa continua precarietà.

“Tutti i miei piani” è la mia resa.

È il luogo dove mi prendo un po’ in giro. Mi chiedo se valga la pena avere una connessione con l’esterno, perché in fin dei conti è un processo complicato e faticoso. Poi mando all’aria tutto, faccio pulizia, e mi ricompongo lasciandomi travolgere dall’ineluttabilità della condivisione.

Questo disco parte da quello che nasce dalla pancia ma che, per forza di cose, deve uscire e confrontarsi con l’esterno. Parla di rapporti, relazioni, giudizio, nascita e ricostruzione. Parla di me, degli amici, dell’amore che salva e non lascia pezzi. Parla soprattutto di mia figlia e di come la sua nascita abbia sconvolto tutto per poi riposizionarlo nel migliore dei modi, riempiendo i vuoti, le crepe e le distanze. Mia figlia è la rivelazione che mi ha reso più forte, duro, tenace e sicuro di me. Lei mi ha restituito tutto intero e mi ha fatto conoscere un nuovo modo di stare insieme“.

