Finalisti e premi di Musicultura 2025. Tra gli ospiti Cocciante, Capossela, Cristicchi e Fabi

Musicultura 2025 le serate finali.

Conto alla rovescia per le serate finali della XXXVI edizione di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore in programma dal 17 al 21 giugno a Macerata. Le due serate conclusive del 20 e 21 giugno si terranno come da tradizione allo Sferisterio, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio.

Un evento che ogni anno celebra la musica d’autore e mette in luce giovani promesse del panorama italiano.

Gli otto vincitori di Musicultura 2025

Saranno protagonisti sul palco dello Sferisterio gli otto artisti selezionati tra oltre 2.300 partecipanti. Tutti sono autori e interpreti dei propri brani:

Alessandra Nazzaro (Napoli) – Ouverture

(Napoli) – Elena Mil (Milano) – La ballata dell’inferno

(Milano) – Frammenti (Treviso) – La pace

(Treviso) – Ibisco (Bologna) – Languore

(Bologna) – ME, JULY (Benevento) – Mundi

(Benevento) – Moonari (Roma) – Funamboli

(Roma) – Abat-jour (Rieti) – Oblio

(Rieti) – Silvia Lovicario (Nuoro) – Notte

Il vincitore assoluto sarà decretato dal pubblico durante le serate finali e riceverà un premio da 20.000 euro, offerto da Banca Macerata.

Gli ospiti e la diretta Rai

Musicultura 2025 vedrà la partecipazione di grandi nomi della musica italiana: Riccardo Cocciante, Vinicio Capossela, Antonella Ruggiero, Eugenio Finardi, Tricarico, Valerio Lundini, Simone Cristicchi e Niccolò Fabi. Le serate del 20 e 21 giugno saranno trasmesse in diretta su Rai Radio1 e successivamente in TV su Rai2 in seconda serata a luglio. RaiPlay, Rai Italia, RaiNews24 e Rai TGR completeranno la copertura mediatica.

Una lunga selezione tra oltre 2.300 brani

Il percorso verso la finale è iniziato a novembre con oltre 2.352 brani candidati. Dopo tre mesi di ascolti e le Audizioni Live al Teatro Lauro Rossi di Macerata, i 16 finalisti sono stati presentati al Teatro Persiani di Recanati. Le canzoni finaliste sono disponibili nella compilation Musicultura XXXVI ed. 2025 (EgeaMusic).

I premi speciali dell’edizione 2025

Oltre al premio principale, verranno assegnati numerosi riconoscimenti:

Targa della Critica Piero Cesanelli – 3.000 €

– 3.000 € Premio Nuovo Imaie – 10.000 € per un tour

– 10.000 € per un tour Premio PMI – 2.000 € per il miglior progetto discografico

– 2.000 € per il miglior progetto discografico Premio Miglior Testo – 2.000 €

– 2.000 € Premio Grotte di Frasassi – 2.000 € e residenza artistica

– 2.000 € e residenza artistica Premio La Casa in riva al mare – 2.000 €, assegnato dai detenuti del carcere di Barcaglione

Musicultura 2025: La Controra – il festival nel festival

Dal 17 al 21 giugno, il centro storico di Macerata si animerà con La Controra: concerti, incontri e performance a ingresso libero. Ad aprire la rassegna sarà Simone Cristicchi con Andrea Scanzi, celebrando i 20 anni dalla sua vittoria a Musicultura. Tra gli ospiti: Niccolò Fabi, Pop X, DonPasta, Edoardo Camurri, Roberta Giallo e tanti altri.

Novità di quest’anno è il format Refresh, con concerti di ex vincitori del concorso: Yosh Whale, The Snookers, Nico Arezzo e Anna Castiglia.

Il programma completo e gli aggiornamenti su Musicultura 2025 sono disponibili su www.musicultura.it.

