Music Suite: il nuovo format di secret concert che porta gli artisti negli hotel!

Music Suite è il nuovo format di musica dal vivo che porta cantautori e cantautrici a esibirsi in dei Secret Concert itineranti all’interno degli hotel.

Gli artisti ospiti di Music Suite si raccontano in un concerto itinerante e immersivo, ambientato nelle stanze di suggestivi alberghi, ciascuna delle quali simboleggia una parte del percorso artistico degli ospiti. L’albergo, in questo modo, diventa il posto dove gli artisti, tra camere, salotti e roof dialogano, cantano e condividono il loro modo di vivere musica.

Il concerto inizia direttamente nella camera dell’hotel (lo spazio più intimo e ristretto, che simboleggia la culla della sua nascita artistica), in cui il cantante suona i brani dei suoi esordi davanti a un pubblico ristretto. L’evento prosegue poi nei saloni, dove l’artista racconta come si è evoluto il percorso artistico negli anni successivi.

Nelle ultime fasi, l’artista si sposta nel roof, dove esegue le ultime performance in un clima più convivale e fuori dagli schemi e racconta gli anni più recenti della sua carriera e i progetti per il futuro.

L’obiettivo è quello di offrire spazio e visibilità attraverso un live acustico in cui chi si esibisce si trova in uno spazio che può essere declinato e cucito sulla sua identità musicale, passando da ambienti intimi ad alcuni più ampi, in cui la dimensione acustica possa evolvere assecondando l’intensità del racconto.

Il primo appuntamento si è svolto il 4 maggio all’Hotel Mediterraneo di Roma con Pierdavide Carone, il cantautore arrivato al successo con Amici di Maria De Filippi, che ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Lucio Dalla. Nel corso della serata è intervenuto anche Lorenzo Cantarini (ex Dear Jack), che si è esibito insieme a lui sulle note di Caramelle.

Il 15 giugno c’è stato il secondo appuntamento di Music Suite con Folcast, all’Hotel Mediterraneo e all’Hotel Atlantico di Roma. Il giovane cantautore romano, tra i nomi più promettenti sulla scena musicale, attraverso un concerto-intervista ha ripercorso i suoi progetti discografici fino ad arrivare sul roof del Mediterraneo – la terrazza più alta del centro storico di Roma – dove ha intonato il brano Scopriti e ha raccontato della sua esperienza a Sanremo, di fronte al tramonto della città eterna.

Le location e gli ospiti di Music Suite sono sempre segreti: la location si scopre con pochi giorni di anticipo, mentre l’artista solamente all’inizio del live, quando si entra nella sua stanza. La partecipazione è su invito, per richiederlo, basta inviare la propria email alla pagina Instagram di Music Suite: itsmusicsuite. Inoltre, è disponibile su tutte le piattaforme “Music Suite – il podcast”, con il best of dei primi due appuntamenti.

Qui il link al podcast dell’evento.

Il progetto di Music Suite nasce da Edoardo Bettoja, direttore artistico del format, e Beatrice Gentili, giornalista di tv e spettacolo.