Folcast pubblica “Tutti i miei piani (deluxe)” con nuovi brani

Dal 13 dicembre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme digitali Tutti i miei piani (deluxe). Si tratta di una nuova edizione dell’Ep che Folcast ha pubblicato il 4 ottobre scorso, arricchito di ulteriori brani.

Tutti i miei piani (deluxe) contiene le sessions live di tre canzoni già presenti nel lavoro originale e di due cover, una delle quali strumentale. Le registrazioni sono state effettuate a Roma presso il Sound Workshop, studio di Piero Umiliani inaugurato nel 1968.

Le canzoni di Folcast si muovono su più registri emotivi e dinamici. Da qui, la scelta di pubblicare delle versioni alternative. 1+1 e Tutti i miei piani sono riproposte in acustico, riportandole a una condizione essenziale, piano e voce, chitarra e voce. Manifesto Egoista e Lonely Boy dei Black Keys vedono la collaborazione della Pink Puffers Brass Band. La cover Crepuscolo sul Mare, tributo a Piero Umiliani, è realizzata in una versione intima e sospesa.

TRACKLIST di “tutti i miei piani (deluxe)”

01 – Tutti i Miei Piani

02 – Manifesto Egoista (feat. Carlo Amleto)

03 – Nuovo anno

04 – 8 di Mattina

05 – Non ci passa più

06 – Se scoppiassi tu

07 – 1+1

08 – Manifesto Egoista – Live @ Sound Workshop (feat. Pink Puffers Brass Band)

09 – 1+1 = Cura @ Sound Workshop

10 – Tutti I Miei Piani – Live @ Sound Workshop

11 – Lonely Boy – Live @ Sound Workshop (feat. Pink Puffers Brass Band)

12 – Crepuscolo Sul Mare – Live @ Sound Workshop

Sulle live sessions, Folcast ha affermato: “Registrare dentro un tempio come il Sound Workshop è stato qualcosa di magico. Dal primo momento in cui sono entrato qui ho avvertito subito le vibrazioni di tutto ciò che queste pareti hanno assorbito, tutta la musica che le ha attraversate. È stato bello, divertente ed emozionante risuonare alcuni dei miei brani con la Pink Puffers Brass Band così come la versione intima di 1+1 con il piano di Federico Gelli, dando una nuova veste a canzoni per me così importanti”.

Tommaso Colliva, produttore di Tutti i miei piani, ha sottolineato: “Ci sono luoghi che sembrano aver immagazzinato la musica che ci è vissuta dentro. Sound Workshop – lo studio che Piero Umiliani costruì per le sue produzioni a Roma nel 1968 – è uno di questi. Qui la musica diventa tangibile. Qui l’esperienza di diversi esseri umani che suonano uno strumento assieme riesce ad essere catturata nella sua essenza. Qui sei sfidato a fare del tuo meglio. Per questo abbiamo deciso di portare in questo posto le canzoni di Folcast assieme a una brass band, far vibrare le molecole d’aria e catturarle: audio e video”.

Folcast live

Le versioni più intime saranno eseguite anche nei concerti in solo, che Folcast sta facendo in giro per l’Italia. L’artista prosegue la sua avventura live con due diverse formazioni: una in solo e una in full band.

Folcast ha aggiunto una nuova data durante la quale si esibirà con la band al completo, oltre quella del 21 dicembre a Roma. Si tratta di un live a Napoli, previsto per il 17 gennaio 2025.

Ecco qui di seguito i prossimi appuntamenti live:

21/12 | Roma – Largo Venue (full band)

12/01/25 | Torino – Sofa So Good (solo)

17/01/25 | Napoli – Duel Club (full band) NUOVA DATA

31/01/25 | Putignano (BA) – Coopera (solo)

I biglietti sono già disponibili in prevendita (qui per le date di Roma e Napoli; qui per le date in solo).

