Delia annuncia il suo primo album: si intitola Sicilia Bedda ed è disponibile ovunque da venerdì 3 luglio per Isola degli Artisti / Warner Records / Warner Music Italy. Un debutto atteso che arriva al termine di una stagione straordinaria per la cantautrice e pianista siciliana.

Dall’esperienza a X Factor 2025, che ne ha fatto conoscere il talento a un pubblico nazionale, fino al palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover, accanto a Serena Brancale e Gregory Porter, passando per il successo di Al mio paese con Serena Brancale e Levante, Delia ha costruito passo dopo passo un percorso riconoscibile e identitario.

A confermare il momento c’è anche il successo del Sicilia Bedda Tour, ripartito dal Teatro di Verdura di Palermo davanti a un pubblico sold out.

Delia – Sicilia Bedda , il manifesto artistico

Sicilia Bedda è più di una raccolta di canzoni: è il manifesto artistico di Delia, il progetto che racchiude la sua visione musicale e il legame profondo con la Sicilia. Attraverso un linguaggio contemporaneo che dialoga con la tradizione mediterranea, l’artista costruisce un mondo sonoro personale in cui il dialetto siciliano diventa elemento identitario, poetico e musicale. Una cifra stilistica riconoscibile, che negli ultimi mesi ha conquistato pubblico e critica.

Al centro del disco ci sono le radici, la memoria, il senso di appartenenza, ma anche uno sguardo contemporaneo sulla figura femminile. Le protagoniste delle sue canzoni sono donne libere, consapevoli e determinate, che rivendicano il diritto di scegliere il proprio destino e la propria voce.

L’album è stato anticipato dai singoli Al mio paese con Serena Brancale e Levante, arrivato in vetta alla classifica EarOne e diventato un fenomeno di pubblico, da Rum e Cioccolata con FIAT131 e dalla title track Sicilia Bedda.

La tracklist di Sicilia Bedda

Di seguito la tracklist del disco, con il pre-order già attivo.

# Titolo Featuring 1 Tango di Passione 2 Rum e Cioccolata FIAT131 3 Sicilia Bedda 4 Al mio paese Serena Brancale e Levante 5 Fimmina 6 Libera 7 Ninna Nanna Natìa 8 Zitta e Muta 9 Cleopatra 10 Bésame Mucho Serena Brancale e Gregory Porter 11 Cu ti lu dissi

Tra i brani dell’album spicca Al mio paese, di cui abbiamo analizzato testo e significato, il singolo con Serena Brancale e Levante che ha anche acceso un dibattito sul racconto del Sud.

Il Sicilia Bedda Tour di Delia

Il tour continua dopo il successo dell’inverno, con sold out registrati in tempi record nelle principali città italiane come Milano, Torino, Roma e Palermo. Le date di Roma e Palermo sono state raddoppiate e spostate in venue più capienti per far fronte a una richiesta oltre ogni previsione, e anche le tappe successive stanno registrando un’altissima domanda, con le ultime disponibilità in rapido esaurimento. Tutte le date e le info sui biglietti sono nel nostro articolo dedicato al Sicilia Bedda Tour 2026.

Crediti dell’album

Titolo: Sicilia Bedda

Artista: Delia

Etichetta: Isola degli Artisti / Warner Records / Warner Music Italy

Data di uscita: 3 luglio 2026