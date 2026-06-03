3 Giugno 2026
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3 Giugno 2026

Daria Huber raccoglie i pezzi: arriva il primo album: “da quassù la vista è favolosa”

Dieci tracce autoprodotte e uno short film che lega i videoclip in un'unica narrazione.

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Daria Huber, ritratto della cantautrice per l'album da quassù la vista è favolosa
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Esce venerdì 19 giugno da quassù la vista è favolosa, l’album d’esordio di Daria Huber, distribuito da ADA Music. Dieci tracce scritte e prodotte interamente dalla cantautrice napoletana, anticipate dall’ultimo singolo ANCORA, ANCORA, che chiudono un percorso costruito negli ultimi anni in totale indipendenza.

Classe 2002, originaria di Napoli, Daria Huber arriva al primo disco dopo un percorso partito da X Factor 2020, dove si fece notare con un’intensa interpretazione di John My Beloved di Sufjan Stevens.

Da lì la scelta della strada indipendente: live nei club, primi singoli autoprodotti dal 2023 e l’ingresso nelle principali playlist editoriali di Spotify, da Fresh Finds Italia (di cui è stata anche volto di copertina) a New Music Friday Italia, Indie Italia ed EQUAL Italia.

L’album mette al centro un tema preciso: rimettere insieme i pezzi quando ci si sente lontani da chi si è davvero. Lo spiega l’artista stessa: “Questo disco rappresenta per me un punto di inizio. Dentro ci sono gli ultimi anni della mia vita: le aspettative che avevo, le versioni di me che ho perso per strada, le cose che pensavo di non riuscire più a fare”.

Ad anticipare il disco i singoli Linea d’ariaAncora ancora. Ogni singolo è uscito con un videoclip: guardati consecutivamente, i video compongono uno short film che espande il concept del disco in una narrazione continua.

Copertina dell'album da quassù la vista è favolosa di Daria Huber

La tracklist di “da quassù la vista è favolosa”

  1. da quassù la vista è favolosa
  2. VIVO!
  3. ANCORA, ANCORA
  4. Linea D’aria
  5. MUSICA DANCE
  6. Parole dei Grandi
  7. ALIENO
  8. IN NATURA VINCE
  9. Passerà
  10. nessuno si salva da solo

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