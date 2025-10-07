7 Ottobre 2025
Daria Huber: “Musica Dance” è la descrizione di una relazione fragile

Il brano rappresenta un nuovo passo nella ricerca musicale dell'artista, intrecciando atmosfere indie pop ed elementi dance

Daria Huber descrive una relazione fragile nel singolo "Musica Dance"
Dopo un’estate trascorsa in tour con E’ tempo di Live, Daria Huber lancia il singolo Musica Dance. Inizia così il percorso verso la pubblicazione del suo primo album, prevista per il 2026.

Musica Dance, disponibile negli store digitali dal 12 settembre 2025 e distribuito da Ada Music Italy, è scritto e prodotto dall’artista. Il brano rappresenta un nuovo passo nella sua ricerca musicale, intrecciando esperienze personali, scrittura sincera e una produzione curata in ogni dettaglio.

Daria Huber torna con il brano "Musica Dance"

Nei versi della canzone prende forma la descrizione di una relazione fragile. E’ il racconto di chi cerca spazio tra parole che restano sospese e inascoltate: “non ascolterai mai ciò che ho da dire”. Ed ancora, “sei solo schiavo di ciò che vuoi prendere, non ascolti mai le mie parole lente”. Daria Huber dà voce a fragilità e incomprensioni, senza rinunciare alla leggerezza del suono.

La canzone propone atmosfere indie pop ed elementi dance alternando leggerezza e malinconia in una costruzione sonora continua. Il ritmo non concede pause ed è pensato per coinvolgere chi ascolta. Allo stesso tempo, però, il brano invita a una riflessione più intima.

L’uscita del singolo è accompagnata da “Musica Dance Maze”, un gioco arcade in stile anni ’80 ispirato al brano stesso. Questa realizzazione permette agli utenti di entrare nell’immaginario del progetto e immergersi nel mondo creativo dell’artista.

Musica Dance è scritto e composto da Daria Huber, che l’ha anche prodotto. Mix e master sono a cura di Ellis Collins.

Daria Huber pubblica il singolo "Musica Dance"

 

