Daria Huber racconta le difficili dinamiche di una relazione come una “Partita a Scacchi”

“Partita a scacchi” è il nuovo singolo di Daria Huber, fuori da venerdì 11 ottobre su tutte le piattaforme digitali, con distribuzione Ada Music Italy.

La giovane cantautrice, dopo la partecipazione ad X Factor nel 2020, ha deciso di intraprendere un percorso da indipendente, scrivendo e auto-producendo i suoi brani, ed è riuscita negli anni seguenti a conquistare le prime posizioni e le copertine di varie playlist di Spotify tra cui “New Music Friday Italia”, “Indie Italia”, “Scuola Indie”, “Caleido”, “EQUAL Italia”, “Sangue Giovane”, “pov: la tua vita è un film” e “Fresh Finds Italia”.

daria huber, partita a scacchi: significato del brano

Dopo l’ultimo singolo “Vivo!“, che l’ha portata a esibirsi durante tutta la scorsa estate sui palchi di vari festival italiani, tra cui il Balena Festival a Genova, l’artista torna con un brano più intimo ma esplosivo. Il testo racconta le difficili dinamiche che possono insorgere all’interno di una relazione, che a volte ci sembra come una complicata “Partita a scacchi“, ma anche dell’importanza di comunicare e tornare all’origine del rapporto.

Il brano passa dalle sonorità indie-pop al folk americano moderno, ed è prodotto dalla cantautrice e accompagnato dalle chitarre acustiche di IMAGE (Francesco Fasolo), unite a chitarre elettriche, synth e batterie intriganti.

La carica emotiva del brano cresce lentamente d’intensità, insieme allo storytelling diretto e sincero e alla voce pungente della cantautrice, che vuole toccare le corde più profonde dei suoi ascoltatori.

“Questo brano mi è arrivato all’improvviso durante questa estate frenetica e mi ha aiutato ad acquisire nuove consapevolezze. È una canzone molto speciale per me e spero possa aiutare le persone a comunicare di più. Delle volte ci aspettiamo che qualcuno sappia cosa stiamo pensando e provando costantemente ma in realtà spetta a noi capirlo e comunicarlo alle persone che amiamo” racconta la cantautrice e produttrice Daria Huber.

Clicca qui per presalvare “Partita a scacchi“, il nuovo singolo di Daria Huber, una delle rivelazioni più promettenti del nuovo indie pop italiano.