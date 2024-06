Anteprima video: Daria Huber canta “Vivo”, un Inno alla Vita tra Melodie Vivaci e Sonorità R&B

Lo scorso 14 giugno la cantautrice indie pop Daria Huber ha pubblicato con distribuzione ADA Music Italy il suo nuovo singolo, Vivo, di cui oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il videoclip.

Classe 2002 Daria Huber è originaria di Napoli e comincia il suo percorso nella musica all’età di 12 anni. Negli anni successivi arriva sul palco di X Factor a soli 17 anni e nel 2021 inizia a pubblicare musica con Trident Music/Capitol Records,

In seguito decide di intraprendere un percorso di introspezione musicale che la porta alla scelta di seguire un percorso tutto da indipendente e con i successivi singoli, Voce, In natura vince, Verde semaforo e Attraverso, entra in diverse playlist editoriali.

DARIA HUBER, IL NUOVO SINGOLO “VIVO”

Vivo è un brano singolo fresco e pienamente in linea con il mood estivo ma che riesce a farsi notare tra tanti per le sue sonorità e melodie vivaci che, pur essendo pop, strizzano l’occhio al R&B degli anni 2000 e che accompagnano un testo ricco di significato che rappresenta un vero e proprio inno alla vita in tutte le sue sfaccettature.

Si tratta di un brano che racchiude tanti momenti vissuti dalla cantautrice e produttrice negli ultimi anni che l’hanno portata a realizzare che, in un mondo che va veloce, ogni tanto è importante fermarsi e vivere.

Ecco come ce la racconta la cantautrice:

“Questa canzone mi è arrivata in maniera del tutto spontanea l’estate scorsa mentre suonavo il piano. Dal momento in cui ho scritto il ritornello ho capito che aveva qualcosa di speciale perché nei giorni successivi non riuscivo a smettere di canticchiarlo! Per me rappresenta l’importanza di vivere nel presente e di fidarsi di quello che accade intorno a noi perché man mano tutto avrà un senso. È una tematica in cui credo fortemente ma che non avevo mai affrontato prima all’interno di un brano”

Ad accompagnare il video in anteprima su All Music Italia e da lunedì 1 luglio su YouTube. Il video è stato realizzato dalla stessa Daria Huber in collaborazione con Marcella Huber e Michela Gentile.

“Volevo che il video rappresentasse non solo la leggerezza che ho provato scrivendo questo brano ma anche l’importanza di accettare ed abbracciare tutte le nostre sfaccettature perché solo così ci sentiremo davvero vivi. Queste varie sfumature della mia persona sono rappresentate nel video dai diversi colori che indosso e dal suonare vari strumenti. A Abbiamo infatti creato una One Woman Band che rappresenta a pieno la mia progettualità discografica attuale. Il mio team è composto da 3 persone, compresa me, e per me è pazzesco quello che stiamo riuscendo a fare. Mi sono divertita tantissimo a girarlo e soprattutto a studiare il brano su strumenti che mi appartengono meno come la batteria. Credo di essere in qualche modo cresciuta musicalmente grazie a questa esperienza”

A seguire video e testo di Vivo.

VIVO, IL TESTO

(Testo e musica di Daria Huber)

Quando mi allontano da chi sono

Mi ricordo ciò che ero in un secondo

E mi stacco dal cemento per poi

Ritrovarmi su

A toccare ancora il cielo con il capo

Attraverso strato a strato ciò che ho

Mi perdo nello spazio, se non basta l’universo per poi

Svuotare il mio bagaglio

Non mi basterà mai un foglio bianco

Ma mi fa sentire ancora

Vivo, vivo

Come nata da mezz’ora

Vivo, vivo

Quando mi allontano dal contorno

Io mi accorgo che c’è sempre stato spazio

Ora scelgo di vederlo perché

Mi ritrovo su

A guardare ancora tutto da lontano

Ora un senso ce lo vedo

Perché so

Mi perdo nello spazio, se non basta l’universo per poi

Parlarti nel dettaglio

Mi farò bastare un foglio bianco

Che mi fa sentire ancora

Vivo, vivo

Come nata da mezz’ora

Vivo, vivo

E se mi perdo nello spazio so che riuscirò

A dare un senso a questo avanzo di ciò che sono

Perché mi fa sentire ancora

Vivo, vivo

Avere solo un attimo, una direzione

Oppure scegliere di stare dove splende il sole

Io mi fido dell’artista che mi vuol scolpire

E quindi vivo

Pensare per un attimo di stare bene

Forse è l’unico rimedio a certe sere nere

Ma mi fido dell’artista che mi vuol scolpire

e quindi dico

Mi fa sentire ancora

Vivo, vivo

Come nata da mezz’ora

Vivo, vivo

E se mi perdo nello spazio so che riuscirò

A dare un senso a questo avanzo di ciò che sono

Perché mi fa sentire ancora

Vivo, vivo