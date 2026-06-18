18 Giugno 2026
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Alessandro Genovese
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18 Giugno 2026

Canzoni a sdraio, Daniele Silvestri riporta al presente brani meno conosciuti

Con l'album ripropone alcuni brani del suo catalogo in una veste essenziale, registrati dal vivo e senza sovraincisioni.

News di Alessandro Genovese
Daniele Silvestri pubblica il nuovo album Canzoni a sdraio
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Daniele Silvestri torna con Canzoni a sdraio (live in studio), nuovo album per Epic Records / Sony Music Italy. Un progetto che recupera alcuni brani meno esposti della sua discografia per riproporli in una veste nuova, partendo dall’idea che una canzone possa continuare a parlare al pubblico anche a distanza di anni dalla sua uscita.

Non si tratta di una raccolta celebrativa né di una semplice rilettura del repertorio. L’obiettivo è riportare l’attenzione su composizioni che, secondo il cantautore romano, meritano una nuova occasione di ascolto.

Canzoni a sdraio, un album che guarda oltre la novità

Il progetto nasce da una riflessione che richiama la logica del second hand. Così come un oggetto può acquisire nuovo valore attraverso il riuso, anche una canzone può trovare una nuova collocazione lontano dalle dinamiche che spingono costantemente verso l’ultima uscita.

Non a caso la presentazione del disco è stata organizzata presso uno dei punti vendita Humana Vintage, realtà legata all’organizzazione non profit Humana People to People Italia, attiva in diversi paesi attraverso progetti di cooperazione internazionale finanziati anche dalla vendita di capi preloved.

Le canzoni registrate in trio e in presa diretta

Canzoni a sdraio (live in studio) è stato registrato in trio. Accanto a Daniele Silvestri ci sono Davide Savarese, alla batteria e alle percussioni, e Marco Santoro, impegnato tra fagotto e tromba.

La scelta di una formazione essenziale ha portato a spogliare i brani degli arrangiamenti originali per mettere al centro parole, melodie e sfumature interpretative.

L’intero lavoro è stato inoltre registrato dal vivo, senza sovraincisioni. Le canzoni sono state eseguite e fissate in presa diretta, mantenendo respiri, piccole imperfezioni e momenti nati durante l’esecuzione.

Nuove letture per brani già pubblicati

Privati delle produzioni originali e ripensati in una dimensione più raccolta, i brani assumono significati differenti e mostrano aspetti che in passato potevano restare sullo sfondo.

Il disco invita a un ascolto più lento e concentrato, lontano dalla fruizione veloce che caratterizza gran parte del consumo musicale contemporaneo.

Daniele Silvestri nuovo album Canzoni a sdraio

Canzoni a sdraio (live in studio) – Tracklist

Via col vento (1996)
Il secondo da sinistra (2002)
Il suo nome (2007)
Senza far rumore (2008)
L’uomo intero (1992)
La classifica (2002)
Sana e robusta costituzione (2026)
Un altro bicchiere (2016)
Bioblitz (Boogie gerentoiatrico) (2016/2019)
Sogno-B (1996)
Illuso (1985)
Outro (Successo già) (2026)

L’inedito Sana e robusta Costituzione

Ad anticipare l’uscita dell’album è stato il brano inedito Sana e robusta costituzione, unica canzone completamente nuova presente nel progetto.

Il pezzo si inserisce nel percorso artistico di Daniele Silvestri, da sempre attento ai temi sociali e civili, e riafferma il ruolo della canzone come spazio di riflessione e partecipazione.

Con Canzoni a sdraio (live in studio) torna sul proprio repertorio per offrirne una lettura diversa, affidandosi a una formula essenziale che mette al centro le canzoni e il loro rapporto con il tempo.

Immagine di copertina di Albert D’Andrea

All Music Italia

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