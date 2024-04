Daniele Silvestri: lo show “Il Cantastorie recidivo” prosegue in estate

Fino ad aprile 2024, Daniele Silvestri è impegnato nello show “Il Cantastorie recidivo” con cui ha voluto celebrare i trent’anni di carriera. Dopo 30 concerti (quasi tutti sold out) a Roma, il cantautore ha deciso di proseguire lo spettacolo in estate girando per l’Italia.

“Il Cantastorie recidivo” è nato per festeggiare trent’anni di musica e di carriera. Con le sue canzoni, Daniele Silvestri ha raccontato storie di vita quotidiana, ha affrontato problemi sociali e ha parlato di tematiche politiche. In questo modo, ha descritto il nostro Paese con sensibilità e talvolta anche con ironia. Lo spettacolo ripercorre la storia del cantautore e, allo stesso tempo, quella dell’Italia. Vista la ricorrenza, l’artista ha scelto anche una formula originale: rimanere stabile a Roma all’Auditorium Parco della Musica per ben 30 repliche.

Da luglio, però, il live di Daniele Silvestri diventa itinerante. L’artista ha infatti annunciato le date estive de “Il Cantastorie recidivo”, con un’anteprima il 26 maggio 2024 a Galeata (FC). In questa nuova fase, lo spettacolo avrà una veste diversa, più intima. Inoltre, il cantautore sarà accompagnato da una speciale formazione in trio per proporre al pubblico i suoi brani in versione acustica.

Ecco il calendario delle date ad oggi confermate:

26 maggio – GALEATA (FC) – Ravenna Festival anteprima

20 luglio – MONFORTE D’ALBA (CN) – Monfortinjazz

24 luglio – BARDONECCHIA (TO) – Borgate dal Vivo

26 luglio – SAN MINIATO (PI) – Musicastrada Festival

1 agosto – GUSPINI (SU) – A Innantis!

2 agosto – ALGHERO (SS) – Festival Abbabula

4 agosto – SOGLIANO CAVOUR (LE) – Locomotive Jazz Festival

8 agosto – LAGHI DI MONTICCHIO (PZ) – Vulcanica Live Festival

9 agosto – MASSA D’ALBE (AQ) – Festiv’Alba

11 agosto- VALSORDA, GUALDO TADINO (PG) – Suoni Controvento

16 agosto – POLLINA (PA) – Teatro di Pietra Rosa

31 agosto – BERTINORO (FC) – Entroterre Festival

I biglietti per il tour estivo, prodotto e organizzato da OTR Live, saranno disponibili sui circuiti di prevendita abituali.

Daniele Silvestri: ecco il podcast “Le cose che abbiamo in comune”

In attesa dei live estivi, Daniele Silvestri si è lanciato in una nuova sfida realizzando il suo primo podcast.

“Le cose che abbiamo in comune” – questo è il titolo – è stato registrato durante gli spettacoli a Roma, con la produzione di Fandango.

Il progetto vede l’artista ritagliarsi una parentesi durante i concerti romani e, accompagnato in ogni puntata da un ospite diverso, raccontare insieme scorci di vita, aneddoti, ricordi e riflessioni. Il podcast alterna racconto e musica, ironia e pensiero, applausi e silenzi attenti. Così, Daniele Silvestri si mostra in una veste inedita: perfetto padrone di casa e anche ‘conduttore’ di talk show.

