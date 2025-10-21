Daniele Silvestri firma la colonna sonora di “RIP” con il collettivo Klangore Factory

Daniele Silvestri torna a raccontare attraverso la musica, questa volta da un nuovo ruolo e da un luogo speciale: firma la colonna sonora originale del film RIP.

Il progetto è stato realizzato insieme al collettivo Klangore, la factory creativa co-fondata con alcuni dei suoi storici compagni di viaggio. Un laboratorio di suoni, visioni e produzioni condivise che oggi è tra le avventure più stimolanti della scena musicale italiana.

Nato nel 2020, il collettivo Klangore riunisce Daniele Silvestri con Daniele “il Mafio” Tortora, Gabriele Lazzarotti, Daniele Fiaschi e Duilio Galioto. Non è solo uno studio: è una factory in cui si registrano dischi, si scrivono colonne sonore, si trasmettono performance e si sperimentano linguaggi. Gli spazi – pensati e allestiti da Federica Luciani e Lisa Lelli – uniscono comfort e creatività in un ambiente aperto alla collaborazione.

RIP al cinema e colonna sonora: date di uscita

Diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis, RIP arriva nelle sale dal 23 ottobre con FilmClub Distribuzione. La colonna sonora, pubblicata da Sony Music, sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 24 ottobre, quando si apriranno anche i pre-order del vinile in tiratura limitata.

La colonna sonora alterna brani strumentali e canzoni originali, con la partecipazione – oltre al nucleo di Klangore – di Fabio Rondanini (batterie), José Ramon Caraballo (percussioni), Marco Santoro (fagotto) e Beppe Scardino (sax). Nel film, una commedia surreale e luminosa, seguiamo un necrologista solitario, il padre scomparso che riappare come giovane spettro e un gruppo di fantasmi “fuori norma”.

Le 6 canzoni inedite

La mia strada – blues rock, title track del film. In radio dal 24 ottobre. Un’accettazione radicale del proprio cammino: “È la mia strada / e mi va bene così / dovunque vada / io sono sempre qui”.

Dead Man Walking – country rock dagli echi alla Wilco.

A Hole in My Heart – funky dance tra inglese e italiano, firma inconfondibile di Silvestri.

Like a Ghost – lento dal gusto anni '80, sospeso e malinconico.

Creep Show – tra twist e ska, con la voce di Davide Shorty.

I Can Breathe – chitarra e voce, eterea, ancora con Davide Shorty.