Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta. Il racconto di un’amicizia in musica arriva sul grande schermo

Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta arriva al cinema il 7, 8 e 9 aprile. Il documentario, diretto da Francesco Cordio e distribuito da Fandango, racconta la storia personale e artistica di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, uno dei sodalizi più significativi della musica italiana.

Il film ripercorre il viaggio musicale del trio, partendo dalla Roma degli anni ‘90 fino al Sud Sudan, dove nel 2013 hanno iniziato a lavorare al loro primo album collettivo, Il padrone della festa. Un progetto che ha segnato una tappa fondamentale nelle loro carriere e che ha dato vita a un tour europeo, un tour nei palasport italiani e due eventi speciali all’Arena di Verona e a Rock in Roma.

Nel luglio 2024, per celebrare il decennale di quell’album, Fabi, Silvestri e Gazzè si sono ritrovati sul palco del Circo Massimo, davanti a 50.000 persone, per un concerto-evento che ha suggellato la loro storia artistica e personale. Il documentario Un passo alla volta racconta proprio questo viaggio, fatto di musica, amicizia e momenti irripetibili.

fabi silvestri gazzè – un passo alla volta, Una produzione d’autore

Il film è prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci e Francesco Barbaro ed è una produzione Fandango, in associazione con OTR Live e in collaborazione con Rai Documentari. Il progetto ha ricevuto il sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Queste le parole postate sui social dal trio:

“Qual è stato il primo passo? E chi lo sa. Forse il primo suono che ci ha fatto spalancare gli occhi, o la prima musica ascoltata… o magari il primo ditino curioso posato sui tasti di un pianoforte. E il secondo? Il primo pezzo imparato, magari… o il primo inventato. E il terzo passo? Il quarto? Il quinto? Quale passo ci ha portato a entrare tutti nello stesso locale in un vicoletto romano a condividere note e sogni? Quale ci ha spinto a separarci e quale ci ha fatto incontrare di nuovo? Quanti passi ci sono voluti per calcare un giorno il palco del più italiano dei festival e quanti altri per percorrere con uno zainetto in spalla le strade dell’Africa più profonda? Difficile contarli. E forse inutile. L’unica certezza è che ce li siamo goduti tutti, dal primo all’ultimo. Uno alla volta. Fino a quando abbiamo deciso di fermarci un attimo a guardarci indietro, e abbiamo scoperto che c’erano altri 50.000 passi a seguirci. Tutti insieme per un’unica sera, nel posto più magico che potevamo scegliere sotto il cielo della nostra stessa città. Questo piccolo e prezioso film è il racconto di quella serata irripetibile e di tutti i passi che ci sono voluti per arrivare fin lì. Per questo poteva chiamarsi solo così: Un passo alla volta.”

Insomma, un appuntamento imperdibile per chi ha vissuto l’emozione di questo sodalizio musicale e per chi vuole scoprire il racconto di un’amicizia che, tra musica e vita, ha segnato un’epoca.

L’anteprima al Bif&st 2025

Prima dell’uscita nelle sale, il documentario sarà presentato in anteprima il 23 marzo al Teatro Petruzzelli di Bari, all’interno della sezione “Rosso di Sera” del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival. Per l’occasione saranno presenti Fabi, Silvestri, Gazzè e il regista Francesco Cordio.