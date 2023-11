Fabi Silvestri Gazzè il ritorno dopo dieci anni, in grande stile, al Circo Massimo

Fabi Silvestri Gazzè Si è svolta oggi la conferenza stampa che ha annunciato il ritorno di tre giganti della musica italiana sullo stesso palco: Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi. L’apertura della conferenza è stata affidata al sindaco Roberto Gualtieri, che con entusiasmo ha accolto la notizia, evidenziando l’importanza di questi artisti come un vero vanto per la città di Roma.

Radio due sarà partner ufficiale del progetto e si mette in evidenza come il racconto di radio due e i temi che affronta sono molto simili a quelli affrontati nel disco dai tre cantautori.

Il trio, che ha pubblicato l’album Il Padrone della Festa, si prepara a festeggiare il decimo anniversario di questa collaborazione unica. Un’opera nata da un’ispirazione spontanea nel 2014, dopo un viaggio in Sud Sudan, che continua a vendere anche a distanza di dieci anni, rappresentando un simbolo profondo per una generazione. Una festa in grande stile, pensata in una location unica il Circo Massimo. Una bella sfida logistica vista la capienza ma anche un’ambientazione che lega profondamente i tre artisti alla loro città.

Durante la conferenza, Daniele Silvestri ha raccontato come il disco rappresenti ancora un punto di riferimento per loro, definendo la collaborazione come la rappresentazione di un’intera generazione. Max Gazzè ha sottolineato che il progetto è nato in modo spontaneo, lontano da logiche discografiche, mentre Niccolò Fabi ha evidenziato l’onesta e la pulizia dell’amicizia ventennale che li lega.

Ciò che emerge da loro racconto è un confronto onesto tra di loro senza nessun tipo di competizione, Niccolò Fabi afferma Con loro riesco a fare cose che non farei mai… e confessa di trovare la sua identità attraverso loro. Gazzè conferma questa affermazione e aggiunge che il regalo è reciproco e si fanno del bene a vicenda. Silvestri conclude in tre facciamo una forza diversa… è un’occasione unica, un modo di fare musica che non è più quello di oggi.

I tre artisti hanno condiviso anche dettagli sul processo creativo dietro le quinte, sottolineando la capacità di trovare un equilibrio nonostante i tre distinti “ego” artistici.

Un omaggio a un modo di affrontare la musica, la canzone, la scrittura, fatto di cuore e cervello, di pancia e mente, di politica sociale e divertimento, in un grande flusso, che porterà chi ascolta a sentirsi al centro di queste canzoni senza tempo.

Il concerto al Circo Massimo il 6 luglio 2024 sarà un evento unico e irripetibile, un’occasione speciale per rivivere le emozioni di Il Padrone della Festa. La scaletta promette di essere un viaggio attraverso l’album, con incursioni nelle carriere individuali dei tre artisti.

L’evento è organizzato in sinergia con il Comune di Roma e con l’Assessorato ai grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, promettendo una serata di festa e connessione con il pubblico

Radio due è la radio partner del progetto.

I biglietti per questo evento straordinario saranno in prevendita a partire dal 28 novembre alle ore 11.00. Inoltre, grazie alla collaborazione con Frecciarossa, il treno ufficiale dell’evento, i fan avranno la possibilità di raggiungere il concerto a prezzi scontati, promuovendo l’attenzione verso la sostenibilità ambientale.