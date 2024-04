Daniele Silvestri chiusi i live romani per il trentennale riparte in tutta Italia a Maggio

Trenta date più una di cui ventiquattro sold out per un totale di quasi cento ore di musica. E questo il sunto del tour con cui Daniele Silvestri ha festeggiato i suoi primi trent’anni di carriera musicale. Ma non tutto ciò che conta può essere contato e il valore artistico di questi concerti organizzati da OTR LIVE vanno ben oltre i numeri.

Al fianco del “cantastorie recidivo” in questa avventura i suoi musicisti storici, Piero Monterisi e Gianluca Misiti (rispettivamente alla

batteria e alle tastiere), Josè Ramon Caraballo (percussioni e tromba), Gabriele Lazzarotti (basso), Duilio Galioto (tastiere), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (tromba e fagotto).

Daniele Silvestri, OTR Live e Fondazione Musica per Roma hanno scelto (ispirandosi a Paolo Conte con la sua Milonga), di portare la dimensione del live musicale “a un ritmo più lento” in netta contrapposizione al frenetico standard al quale la musica dal vivo da anni ci

sta abituando.

Un palco senza lustrini ed effetti speciali sul quale è stata riprodotta – dalle suggestive scenografie di Lisa Lelli e Federica Luciani – l’atmosfera intima di uno studio di registrazione, con la sua finestra affacciata sul mondo che verrà raccontato durante lo spettacolo (il ledwall è animato dai video di Luca Cataldo con i contributi di Giacomo Citro e Francesco Cordio).

Tanti gli ospiti che hanno voluto condividere questa esperienza live con Daniele Silvestri: dal violino di Rodrigo D’Erasmo sulle note di “Aria” al duetto indimenticabile con il fratello di sempre – Niccolò Fabi – su “Sornione”; dalla suggestiva versione de “L’autostrada” con il rappato di Rancore e la intensissima “Il fiume e la nebbia” con Fiorella Mannoia; dalla esilarante “GinoSka” con Lillo alla toccante versione di “4 marzo 1943” con Stefano Fresi.

E ancora Tullio Solenghi, l’amico Edoardo Leo, Max Gazzè, Tosca, Peppe Servillo, Carmen Consoli, Manuel Agnelli, Paola Cortellesi, Andrea Satta, Davide Shorty, Diego Bianchi, Marina Rei, Valerio Mastandrea, Mirkoeilcane, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Diego Mancino, Francesco Forni, Emanuela Fanelli, Eva Pevarello, Fulminacci, Franco126 e Wrongonyou.

In un mondo della musica sempre più fagocitato dai numeri, dalle posizioni in classifica, dalle gare, dai featuring a tutti i costi, quella che ci ha regalato Daniele Silvestri è una boccata di aria fresca, la dimostrazione che anche oggi c’è chi la musica la fa per il piacere di divertirsi, per il piacere di fare le cose insieme, vivendo la carriera come un destino bellissimo e inevitabile o come una fortuna da trattare con il rispetto che merita.

Il tour de “Il Cantastorie recidivo” lascia ora Roma per approdare in tutta Italia in estate, in una veste più intima. Queste le prime date annunciate

sono:

26 maggio La Torraccia (RA)

2 giugno Scandiano (RE)

20 luglio Monforte D’Alba (CN)

24 luglio Bardonecchia (TO)

26 luglio San Miniato (PI)

1 agosto Guspini (SU)

2 agosto Alghero (SS)

4 agosto Sogliano Cavour (LE)

8 agosto Laghi di Monticchio (PZ)

9 agosto Massa d’Albe (AQ)

11 agosto Valsorda Gualdo Tadino (PG)

16 agosto Pollina (PA)

31 agosto Bertinoro (FC)

Foto di Umbi Meschini e Simone Cecchetti