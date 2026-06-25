Alessandra Amoroso taglia un traguardo importante: la cantante salentina ha superato il miliardo di stream su Spotify, dove conta oggi oltre 1,6 milioni di ascoltatori mensili. Un risultato che arriva in un momento pieno per l’artista, tra il nuovo singolo con Gianni Morandi e la sua presenza tra gli ospiti della Notte della Taranta 2026.

Il miliardo di stream su Spotify

Il traguardo certifica una popolarità costruita in oltre quindici anni di carriera, dalla vittoria ad Amici a oggi. Tra i suoi brani più ascoltati sulla piattaforma ci sono Mambo Salentino, il tormentone con i Boomdabash che ha superato i 112 milioni di stream, seguito da Karaoke (oltre 109 milioni), Mezzo Rotto con BigMama, Comunque andare e Serenata. Numeri che raccontano un repertorio capace di tenere insieme i grandi duetti estivi e le ballad più intime, le due anime che il suo pubblico conosce bene.

Il nuovo singolo con Gianni Morandi

Il traguardo arriva a pochi giorni dall’uscita di Hit Parade, il nuovo singolo che vede Alessandra Amoroso in duetto con Gianni Morandi, fuori dal 19 giugno 2026 per Epic Records/Sony Music Italy. Il brano, scritto da Jovanotti e prodotto da Sixpm, segna il ritorno di una collaborazione nata nel 2009, quando una giovanissima Amoroso, reduce dalla vittoria ad Amici, affiancò Morandi in televisione. Un legame diventato negli anni una solida amicizia, oggi di nuovo in musica con una hit pensata per l’estate.

Verso la Notte della Taranta 2026

Per Alessandra Amoroso il 2026 prosegue con un ritorno alle origini: la cantante, nata a Galatina, sarà tra gli ospiti della Notte della Taranta 2026, il grande festival di musica popolare salentina. Il Concertone finale, guidato quest’anno da Ermal Meta come Maestro Concertatore, si terrà il 22 agosto a Melpignano, a pochi chilometri dalla sua città. Un palco che per lei ha un valore speciale, quello di casa.

Un nuovo capitolo, tra musica e vita privata

Il traguardo del miliardo di stream chiude idealmente un periodo di grandi cambiamenti per l’artista. Nel giugno 2025 era uscito Io non sarei, il suo album dalla direzione artistica di ZEF, seguito a settembre dalla nascita della prima figlia, Penelope Maria. Una nuova fase personale e artistica che la cantante ha raccontato senza filtri al suo pubblico, e che oggi la riporta sulla scena con rinnovata consapevolezza.