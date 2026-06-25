25 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
25 Giugno 2026

Alessandra Amoroso entra nel club del miliardo di stream su Spotify

Il traguardo del miliardo di stream per Amoroso, tra il nuovo singolo con Morandi e la Notte della Taranta.

News di All Music Italia
Alessandra Amoroso in un ritratto promozionale, primo piano in uno scatto notturno
Condividi su:

Alessandra Amoroso taglia un traguardo importante: la cantante salentina ha superato il miliardo di stream su Spotify, dove conta oggi oltre 1,6 milioni di ascoltatori mensili. Un risultato che arriva in un momento pieno per l’artista, tra il nuovo singolo con Gianni Morandi e la sua presenza tra gli ospiti della Notte della Taranta 2026.

Il miliardo di stream su Spotify

Il traguardo certifica una popolarità costruita in oltre quindici anni di carriera, dalla vittoria ad Amici a oggi. Tra i suoi brani più ascoltati sulla piattaforma ci sono Mambo Salentino, il tormentone con i Boomdabash che ha superato i 112 milioni di stream, seguito da Karaoke (oltre 109 milioni), Mezzo Rotto con BigMama, Comunque andare e Serenata. Numeri che raccontano un repertorio capace di tenere insieme i grandi duetti estivi e le ballad più intime, le due anime che il suo pubblico conosce bene.

Il nuovo singolo con Gianni Morandi

Il traguardo arriva a pochi giorni dall’uscita di Hit Parade, il nuovo singolo che vede Alessandra Amoroso in duetto con Gianni Morandi, fuori dal 19 giugno 2026 per Epic Records/Sony Music Italy. Il brano, scritto da Jovanotti e prodotto da Sixpm, segna il ritorno di una collaborazione nata nel 2009, quando una giovanissima Amoroso, reduce dalla vittoria ad Amici, affiancò Morandi in televisione. Un legame diventato negli anni una solida amicizia, oggi di nuovo in musica con una hit pensata per l’estate.

Verso la Notte della Taranta 2026

Per Alessandra Amoroso il 2026 prosegue con un ritorno alle origini: la cantante, nata a Galatina, sarà tra gli ospiti della Notte della Taranta 2026, il grande festival di musica popolare salentina. Il Concertone finale, guidato quest’anno da Ermal Meta come Maestro Concertatore, si terrà il 22 agosto a Melpignano, a pochi chilometri dalla sua città. Un palco che per lei ha un valore speciale, quello di casa.

Un nuovo capitolo, tra musica e vita privata

Il traguardo del miliardo di stream chiude idealmente un periodo di grandi cambiamenti per l’artista. Nel giugno 2025 era uscito Io non sarei, il suo album dalla direzione artistica di ZEF, seguito a settembre dalla nascita della prima figlia, Penelope Maria. Una nuova fase personale e artistica che la cantante ha raccontato senza filtri al suo pubblico, e che oggi la riporta sulla scena con rinnovata consapevolezza.

All Music Italia

Articoli più letti

Tedua durante una foto promozionale legata al concerto sold out di San Siro del 24 giugno 2026 1

Tedua a San Siro: tutte le canzoni e gli ospiti della notte milanese
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 2

Geolier Stadi 2026: date del tour, scaletta e ospiti dei concerti
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo 3

Fulminacci all’aperto 2026: date dei concerti e scaletta del tour estivo
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 4

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
Ultimo, grafica del brano Avevamo cent'anni con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 5

Ultimo, Avevamo cent'anni: testo e significato del brano dal nuovo album
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 6

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 7

Max Pezzali negli stadi 2026: date, scaletta e concerti del tour
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 8

Olly chiude Genova e guarda a Roma: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 9

Ligabue scaletta tour 2026: tutte le canzoni di La Notte di Certe Notti
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 10

TIM Summer Hits 2026 al via da Roma: cast, canzoni e ospiti a sorpresa

Cerca su A.M.I.